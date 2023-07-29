數字IQ題｜圖片中間嗰格「？」應填啲乜？入嚟玩更多類似智力挑戰
撰文：趣味數學題
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5道數字IQ題，看你能答對多少？
提示：以下問題都不必使用艱深的數學公式或計算機，只需憑智慧找出當中的「數字規律」即能看出答案！
本次挑戰一共5題 答案在最後（點圖開始挑戰）：
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