師生戀｜17歲男高中生戀上大26歲女老師　瘋狂告白5年終修成正果

《魔女的條件》真實上演。馬來西亞男子達尼亞爾（Muhammad Danial）在17歲時愛上大他26歲的離婚女老師賈米拉（Jamilah），並展開熱烈追求，最後在鍥而不捨告白下，打動多次拒絕他的賈米拉，兩人也在雙方親友祝福下完成終身大事。



綜合外媒報導，達尼亞爾在中學三年級就對教馬來語的賈米拉有好感，但兩人僅止於師生關係，且升上四年級換老師後，與女方互動更只有在教師辦公室的點頭問好，兩人關係直到達尼亞爾五年級時收到賈米拉的生日祝福，才有了改變。

隨著關係逐漸緊密，達尼亞爾發現自己愛上賈米拉並大膽告白，甚至在被女方「我們是師生關係」打槍和神隱後，直奔賈米拉住處再次表達愛意，結果又遭拒絕。不過，年輕氣盛的達尼亞爾沒有因此放棄，經過無數次追求後，終於打動了賈米拉。

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經過5年的追求與熱戀，22歲的達尼亞爾與48歲的賈米拉在2021年結婚，而自始都清楚這段戀情的雙方家長不但沒反對，還給予極大祝福。達尼亞爾表示，年齡只是數字，而他會盡到丈夫所有責任；賈米拉則說，14年前離婚時以為與愛情無緣，沒想到上天給了他達尼亞爾。

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