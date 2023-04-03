網戀「有錢女」來港先坦承窮到燶　港男仍願娶過門　卻成噩夢開端

姚律師和金大狀說笑。Y：「金大狀，送一個美女給你，好嗎？」金：「哈哈，不要引起我的遐想了，你這樣說，一定是有些問題的，是不是想講一個故事給我聽？」Y：「果然聰明，我就說給你聽吧。」（編按：本文節錄自《金的法庭日誌：法官閣下，請還我清白！》，全書收錄四十個法庭故事，都是根據真實案件所寫，人物和有些細節是虛構的，但是法庭故事內的法例及程序都是正確的。）



文：潘展平（大律師、香港大學客席法律講師，曾任暫委裁判官）、姚雅花（私人執業事務律師、香港大學法律學院中國法律碩士）

第一回合

大C：我有個朋友被太太騙婚了，請你想辦法幫一幫他。

Y：好的，你可以請你的朋友直接聯絡我。

小陳：你好！我是大C介紹的，有些關於婚姻法的問題想請教你。

Y：沒有問題，請說。

小陳：我和我的太太大約兩至三年前在社交平台認識，她並不是香港人。她說家境非常富裕，所以不用工作。我們認識了一個星期，她便來香港找我，陪我過生日。我當時很感動，之後我們便開始拍拖，她在香港的時候是住在五星級酒店，她說由於專程來香港陪我所以要我支付酒店費用。我當然同意了。之後她說持雙程證來香港有時限，所以要回國了。我們當然大家都捨不得對方，然後她提出若是結婚，便可以留在香港陪我。由於我都想她留在香港陪我，所以我們便立即安排註冊結婚。

結婚後，她才坦白說其實家境非常窮困，直接問我拿了四十萬作為禮金給家人。婚後她不但拒絕和我生小朋友，而且還洗錢如倒水，在短短半年間，她花了我六十萬買名牌手袋和衣飾。我層樓結婚時加了她的名，誰知她向私人財務公司用層樓做抵押貸款，財務公司上門追數時我才知道。我問她拿了貸款的錢做什麼，她說在工業大廈的地下賭場賭博，全部輸清光了！我現在實在走投無路，我要告她騙婚，我要和她離婚，要她退還所有的錢給我。

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Y：我絕對明白你現在的感受。首先我要知道由結婚到現在夠一年嗎？未夠一年是很難離婚的，除非有很特別的理由。

小陳：已經一年多了。

Y：你現在這個情況可以用不合理行為作為離婚的理由。

小陳：聽聞離婚打官司是很貴的，我現在疫情期間又失業，真不知怎樣算才好。

Y：你可以嘗試申請法律援助。

小陳：可以繼續找你幫我嗎？我不想找另一位律師再講一次我的痛苦經歷了，我想找你幫忙可以嗎？

Y：可以，我也有做法律援助署的離婚案件。你申請法律援助的時候可以把我的名片一併遞上，但當然你成功取得法律援助後，是否把你的案件給我繼續跟進最終還是由法律援助署決定。

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第二回合

Y：法律援助處已經把你的案件批給我處理。我現在可以幫你正式向家事法庭遞交呈請書申請離婚了。

小陳：我與她說了，我會申請和她離婚，她說離婚後我要給她贍養費，我現在真是山窮水盡，連自己的生活費都是向父母借的。真是沒有錢給她贍養費，這樣是否會離不到婚？

Y：不要太擔心，不會離不到婚的。

小陳：這樣便好了。那麼贍養費方面是如何計算呢？

Y：有關贍養費，法庭是會細心考慮雙方的經濟狀況的。就雙方的經濟狀況，法庭會要求雙方各自填寫一份「經濟狀況陳述書」，包括提供過去一年的所有銀行月結單、租約、糧單或報稅表……等等。

小陳：我知道她有個香港的滙豐銀行戶口，裏面有二十萬。如果她不報出來又怎辦好呢？法庭會不會幫我查呢？

Y：知不知道她的滙豐銀行戶口號碼？

小陳：我有一次放工返到家裏，見到她的銀行月結單放在枱面上，我用手機拍了張照片。

Y：很好，如果她到時沒有把這個戶口填在她的「經濟狀況陳述書」上，我們可以向法庭申請要求她就這個銀行戶口作出進一步的披露。

小陳：這樣我便放心了。

故事講完了。金大狀也覺得世事真是變幻莫測。

金：Ava，多謝你的故事，希望小陳有圓滿的解決方法吧。

Y：有我幫他，是一定會得到解決的，是否圓滿，就見仁見智了，哈哈！

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《金的法庭日誌：法官閣下，請還我清白！》書本封面（紅出版集團授權使用）

書名：金的法庭日誌：法官閣下，請還我清白！

作者簡介：潘展平大律師，曾任暫委裁判官、區域法院暫委法官、高級檢察官、本地檢察官協會副會長、律政司高級職員會主席、律政司職員聯誼會主席、理工大學客席法律講師。現為香港大學客席法律講師、國際跆拳道香港總會永遠榮譽會長，在清洪資深大律師事務所工作，為執業大律師專責處理民事及刑事案件，尤其是傷亡賠償（包括工傷賠償）、逆權侵佔、業主立案法團案件、商業糾紛、商業罪案及廉政公署案件。

姚雅花律師，畢業於英國伯明翰大學法律系，獲得榮譽學士學位。於香港大學法律學院完成中國法律碩士學位。已經有十多年在香港執業的經驗。為民政事務總署提供免費大廈管理法律諮詢服務計劃的成員之一，亦是法律援助署婚姻訴訟及刑事訴訟的外委律師之一。現為私人執業事務律師，專責處理婚姻訴訟（包括跨境婚姻訴訟、爭取子女撫養權和贍養費及爭取婚姻資產的分配）、民事及刑事案件，尤其公司商業糾紛賠償、商標版權糾紛、逆權侵佔、遺產承辦、信托、公司買賣、樓宇買賣、按揭、公司或個人破產、意外傷亡索償（包括工傷賠償）、業主立案法團案件、處理各種滋擾及漏水糾紛、草擬不同類型的商業協議書及法律意見書、處理商業罪案及廉政公署案件等等。

【本文獲「紅出版集團」授權轉載。】