媽祖MMA｜台黑衣男疑挑釁祭典人員慘被KO　打到「半裸」影片瘋傳

撰文：聯合新聞網
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台灣雲林縣北港朝天宮媽祖8日起駕出巡，沒想到再爆信眾圍毆。

網上影片流傳，一名黑衣男子被多人圍攻，打到整個人癱坐在地上，衣服還被掀起來。

不過明明是火爆的場面，卻因為與影片的「戰鬥音樂」巧妙融合，讓緊張氛圍瞬間降低。

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根據《記者新聞網》報道，遶境隊伍9日凌晨行經雲林北港民主路、文化路圓環時，該名男子遭隨行陣頭毆打，一路逃到附近便利店外，隨後再遭一群陣頭圍攻。

現場疑似還有兩派人馬在馬路上僵持不下，警方也到場制止。

至於為何會爆發衝突？北港分局10日表示，衝突疑因轎班人員休息時遭挑釁引起。

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警方當時獲報消息後，也立即出動快打部隊，控制現場，將受傷人員隔開，惟相關涉案人已離開現場，經過專案小組連夜調閱監視器，於翌日循線查獲7名涉嫌人，全案依法移送地檢署偵辦。

據了解，該部影片配上由The Kid LAROI與Justin Bieber於2021年發布的神曲《STAY》慢搖改編版，超High音樂與火爆場面巧妙融合，也使畫面緊張感降溫，引起不少網友討論。

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