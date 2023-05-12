台灣「金莎朱古力內有活蟲」照片瘋傳　唔止1條仲曉四圍爬極生猛

朱古力風靡全球，可說是人見人愛、老少咸宜的甜點。



不過一名台灣網友在臉書大吐苦水，驚呼姪女差點把帶蟲的金莎朱古力吞下肚補充蛋白質，引來網民大嘆「這是放多久了？」、「傻眼，吃了不知道幾十顆去了」。

過去台灣已多次有網友貼出照片或影片指金莎內有蟲 點擊放大瀏覽有關照片（慎入）：

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一名女網友在臉書「爆料公社」發文，她提到姪女終於等到可以吃朱古力的機會，不料打開包裝紙後卻發現蟲蟲危機，急喊「爸爸，有蟲」！

原PO回憶，當下姪女的爸爸半信半疑，不料剖開後蟲子非常有活力地竄出來打招呼，檢查後甚至不只一隻，可怕經歷讓原PO大嘆「還好姪女夠機警」。

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貼文曝光後網友紛紛回應，「這是放多久了啊？」、「一口一個就看不到蟲了」、「以後我要先咬一口看清楚了」、「傻眼，我吃了不知道幾十顆去了」、「看來這家朱古力製造商的工廠製程一定有問題」、「以前也是熱愛者，但自從知道會有蟲蟲危機後我就不吃了」。

事實上，朱古力在製作過程中，需要讓可可豆在天然的環境發酵，所以偶爾會有小蟲闖入導致困在朱古力當中。

根據美國FDA規範，每100公克的朱古力中，最多含有60個以內的昆蟲碎片，符合規範的食品可以安心食用。

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