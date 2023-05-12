薩爾達傳說王國之淚攻略 簡易主線流程 推薦順序及過關要點(上)｜全球機迷苦等多年的任天堂大作遊戲荒野之息續作《薩爾達傳說王國之淚》終於在5月12日正式推出，《香港01》科技玩物頻道提供遊戲主線流程攻略及過關要點。



＊＊＊流程攻略可能涉及劇透，閱讀之前請留意＊＊＊

由天空島出發 解開海拉魯古代王國之謎

《王國之淚》在遊戲最初的劇情過後，林克將會於今集的新地圖「天空島」開始冒險；在初始的天島取得今集的幾個新能力之後，便會回到海拉魯大地正式開始今集的劇情。回到海拉魯大地開啟各條主線任務之後就是自由時間，可自行選擇要攻略的主線任務，也可自由在海拉魯各地探索，或是挑戰今集的新地區天空島及地底世界等等。

今集的開頭當然是林克（又）失去了一切，否則如何屈你再解一次神廟升心心上限呢...

👉薩爾達傳說王國之淚攻略｜新手開荒心得 10個必學實用知識小技巧

按圖放大薩爾達傳說王國之淚簡易流程攻略：



+ 55

薩爾達傳說王國之淚攻略簡易主線流程(上篇)：



1. 遊戲開始時薩爾達和林克前往海拉魯城堡地底查看有什麼秘密，沿路前進便可。



2. 到達最深處後觸發劇情，劇情過後林克失去了一切（心心和大師之劍etc），海拉魯城變成天空之城，薩爾達也不知所蹤



3. 醒來後林克發現自己來到一個陌生地方，被瘴氣侵蝕的右手變成了義手（今集的新外掛），大師之劍也被腐蝕了。



4. 沿路前進離開洞穴，然後發現自己身處天空島，由空島一躍而下到下面更大的空島群開始探索，同時show出今集標題，史詩感滿滿。



5. 繼續前進直到找到管家魔像，獲得普爾亞平板。



👉幾時有Switch Pro 任天堂社長:呢個日子前唔會有 附任天堂財報

6. 接下來要前往時之神殿，遊戲剛開始時精力值極低跑圖十分痛苦，林克跑個三秒就沒氣了...



7. 到達後發現力量不足，需要走訪初始空島3個神廟以取得今集的新能力，首先去時之神殿旁邊的神廟取得「究極手」。



8. 然後就去另外兩個神廟取得「餘料建造」和「通天術」，這兩個沒有指定順序，玩家可以自由在空島探索一下，不過個人建議先去西南邊的「伊恩伊薩神廟」，因為東南邊的神廟在雪山，從伊恩伊薩神廟過去會比較容易。



9. 取得餘料建造後就開始遠征東南邊的雪山，會需要耐寒防護，利用鍋子煮一些炒暖暖果。



10. 穿過幾個洞窟再攀山涉水終於去到最後一個神廟（神廟前的冰壁如果爬不上去，可利用究極手接駁木頭再棟起來爬上去）



👉薩爾達傳說王國之淚攻略｜新手上路攻略 活用四大能力過關更輕鬆

11. 取得三個能力之後用雪山頂的翼飛回去時之神殿（自己跑也行，但用飛的快多了），見到薩爾達的幻影，同時獲得第四個能力「倒轉乾坤」。



12. 獲得能力後嘗試打開時之神殿後的大門但發現心心不足，要回到一開始醒來的地點（覺醒室），前往最後一個神殿取得最後一個祝福之光來提升心心上限。



13. 傳送回去覺醒室，先用通天術穿到平台上面，再用倒轉乾坤扭轉兩個大齒輪的旋轉方向，便可走到對面，這個技巧在之後的流程會經常用到。



14. 用翼飛回去時之神殿，在神像祈禱增加心心上限，然後便可打開時之神殿後的大門。



15. 開門後走到盡頭，腐蝕的大師之劍被傳送到不知到了哪裡的薩爾達手上；同時林克聽到薩爾達的聲音叫林克去找她。



👉伊莉討論區停止永久尊貴會員 稱「永久並非永恆」 網民怒轟是詐騙

16. 從空島一躍之下回到海拉魯大陸；落地後先前往北面監視堡壘找普爾亞（任務有標位置）。



17. 找到普爾亞後她會馬上叫你海拉魯城堡前找霍斯塔，要爬到城牆頂找他。找到後發現薩爾達的幻影，然後又要回去找普爾亞報到。



18. 找普爾亞後得出方針是調查海拉魯各地的異變，不過最好先休息一下，同時開放監視堡壘中的居住區讓玩家使用。



19. 休息後和普爾亞對話，開放海拉魯各地的鳥望台（地圖+傳送點），同時獲得滑翔傘。



20. 在鳥望台升上高空即可啟該地區的地圖，也可藉著高處滑翔去其他地方，不過今次先回到監視堡壘和普爾亞對話。



👉薩爾達傳說王國之淚Switch OLED特別版主機開箱｜高貴內斂又耐看

21. 普爾亞會點出4個異變的集中地點（亦即主線要去的地方），同時提醒玩家可到利特村找報社問情報。



22. 接下來就是自由時間，玩家可自由選擇攻略的順序，也可在海拉魯各處探索。



23. 建議可先在監視堡壘中和喬書亞對話接取主線之一的地底調查任務（不用馬上做），以及在監視堡壘西北面不遠處的「新瑪麗塔驛站」和帕英接取「龍之淚」主線任務（同樣是不用馬上開始做）。



👉Switch性能差連登熱議｜玩自家遊戲都窒？網民：慘得過啲人照埋單