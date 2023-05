薩爾達傳說 王國之淚 攻略合集:故事流程、武器防具刷錢、新手上路|不少Switch機迷期待的《薩爾達傳說 王國之淚》終於正式推出,今集無論故事、遊戲性都比上一代更為優勝。今次就為大家製作一系列的攻略合集,包括新手上路攻略、口袋擴張方法、坐騎獲得方法、防具強化四大妖精位置及解放方法、快速刷錢方法以及簡易故事流程等攻略,協助大家完美地完成遊戲。



.快速刷錢方法 一小時爽賺6000盧比

前作《荒野之息》中有不少快速刷錢方法,不過來到《王國之淚》基本都被改走了;然而買裝和強化防具仍然需要很多錢,早中期如果不專登去打錢的話,莫說強化防具或買道具、素材,就連購買防具都會有困難。幸好仍然發現到在《王國之淚》中快速刷錢的方法,一個小時可賺到6000盧比甚至更多,刷半至1小時左右已夠應付早中期開銷了。

林克(獸肉獵人)

前往攻略 👉薩爾達傳說王國之淚攻略|快速刷錢方法 一小時爽賺6000盧比

.新手開荒心得 十個必學實用小技巧

要在《薩爾達傳說 王國之淚》要更快上手,就要學以下攻略10個必學實用技巧以及活用四大能力幫忙過關。

雙手武器+石頭的組合可快速破牆挖礦

前往攻略👉薩爾達傳說 王國之淚 攻略|新手開荒心得 十個必學實用知識小技巧

.新手上路攻略 活用四大能力

前往攻略👉薩爾達傳說 王國之淚 攻略|新手上路攻略 活用四大能力過關更輕鬆

.簡易主線流程

《王國之淚》在遊戲最初的劇情過後,林克將會於今集的新地圖「天空島」開始冒險;在初始的天島取得今集的幾個新能力之後,便會回到海拉魯大地正式開始今集的劇情。回到海拉魯大地開啟各條主線任務之後就是自由時間,可自行選擇要攻略的主線任務,也可自由在海拉魯各地探索,或是挑戰今集的新地區天空島及地底世界等等。

前往攻略👉薩爾達傳說王國之淚攻略 簡易主線流程 推薦順序及過關要點-上

.口袋擴張方法

由於所有的武器、盾牌和弓箭都有耐久度、使用一定次數後就會粉碎壞掉,因此裝備自然是能帶越多在身上越好;同時能多帶武器在身上也代表能多帶不同種類、特性和屬性的武器,以面對各種不同情況。不過裝備的口袋容量有上限,一開始玩家只能帶5把弓和4個盾,雖說不是無法戰鬥但多少有點不便。幸好擴張口袋容量有方法。

讓你喜歡的袋子變大

前往攻略👉薩爾達傳說 王國之淚 攻略|口袋擴張方法 攜帶更多武器弓箭盾牌

.神人94分鐘快速爆機(小心有劇透成份)

薩爾達傳說 王國之淚 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 你還未開始玩?外國已經有高手試出94分鐘Speed Run 高速爆機了、即睇神人壯舉!

前往攻略👉薩爾達傳說王國之淚 Speed Run 94分鐘高速爆機 4粒心打最後boss

.坐騎獲得方法 入手公主黃金馬匹

在《薩爾達傳說王國之淚》遊戲早期玩家會發現林克是個「3秒男」跑兩步就已經無氣,爬牆也是爬兩下就跌回去很多稍高的地方都爬不到。這固然是因為玩家需要挑戰神廟獲得「祝福之光」後再去提升心心和精力上限的關係;而除了去挑戰各地的神廟之外,善用馬匹和驛站能令玩家的探索效率大為提升,畢竟人跑得再快也不及馬快嘛。

薩爾達傳說王國之淚坐騎獲得方法

前往攻略👉薩爾達傳說 王國之淚 攻略|坐騎獲得方法 入手公主黃金馬匹

.防具強化方法 四大妖精位置及解放方法

在《王國之淚》中如果玩家探索得比較勤力、在早期就前往各個不同地區時,可能會發現不少地區的敵人強度極高,就算只是街邊的小兵也能一擊將玩家滿血秒殺;其中一個原因可能是玩家未開始刷神廟心心上限低,另一個原因則是防具尚未強化。

《王國之淚》中的防具都可以強化,強化後會提升防禦力和裝備自帶的特殊效果,可說是好處多多。特別是防禦力提升的效果十分明顯,例如只有10點防禦時會打你10個心心的攻擊,當你有20防禦時就可能只打5個心心,有強化和沒強化的差距非常多。

防具未強化時隨便被街邊的小怪摸一下都可以滿血死去

前往攻略👉薩爾達傳說 王國之淚 攻略|防具強化方法 四大妖精位置及解放方法

