薩爾達傳說王國之淚攻略 坐騎獲得方法 入手公主黃金馬匹｜｜全球機迷苦等多年的任天堂大作遊戲荒野之息續作《薩爾達傳說王國之淚》終於在5月12日正式推出，《香港01》科技玩物頻道提供遊戲坐騎獲得攻略，以及薩爾達公主的黃金馬匹入手方法。



善用驛站探索更輕鬆

在《薩爾達傳說王國之淚》遊戲早期玩家會發現林克是個「3秒男」跑兩步就已經無氣，爬牆也是爬兩下就跌回去很多稍高的地方都爬不到。這固然是因為玩家需要挑戰神廟獲得「祝福之光」後再去提升心心和精力上限的關係；而除了去挑戰各地的神廟之外，善用馬匹和驛站能令玩家的探索效率大為提升，畢竟人跑得再快也不及馬快嘛。

而玩家在遊戲非常早期就能取得馬匹，以至於剛在初始空島回到海拉魯大地時就可去獲取，不過還是會建議先完成監視堡壘的一段劇情、開啟據點和鳥望台後再拿取坐騎；遊戲早期的主線流程可見下文攻略：

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按圖放大薩爾達傳說王國之淚攻略 馬匹坐騎獲得方法：



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當玩家完成監視堡壘劇情後就可去找坐騎，海拉魯大陸上的任意一隻馬都可為玩家馴服變成坐騎，關鍵是要去哪裡找到馬；一般而言在海拉魯各地的「驛站」附近都會有馬匹生息，到達驛站時在附近找找看通常都能見到馬群。建議去離較近監視堡壘、西北方的「新瑪麗塔驛站」，順便可以承接「龍之淚」主線劇情任務。

馴服野生馬匹變成坐騎

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找到馬匹之後就要馴服牠，騎到馬身上再一直按L鍵，在精力用完之前（可用精力藥回服）成功馴服馬匹。一般而言是用食物來引誘馬匹停下再騎到牠身上，但如果玩家夠眼明手快的話，直接跑到馬匹身邊按A騎上去也是可以（注意精力消耗）。馴服馬匹後騎著牠回到驛站，和驛站NPC登錄馬匹就能讓馬正式成為坐騎，之後便可以在海拉魯任何一個驛站中將馬匹召喚出來。

另外是登錄馬匹加上初次利用驛站一共可獲得3點驛站點數，能獲得獎勵「馬匹挽具」，將挽具加到坐騎上之後就能用馬匹來拉動物件（以究極手將要搬的東西和挽具連接）。

騎馬移動比徒步快很多，尤其是於平原和有馬路的地方有馬匹時舒爽得多。

騎馬移動比徒步快很多，尤其是於平原和有馬路的地方有馬匹時舒爽得多。只是要注意馬匹並不會跟隨玩家傳送；如果玩家將馬匹留在地面自己跑遠了或是傳送去了其他地方，馬匹只會留在原地，玩家要麼自己回到馬匹原本的地點找回牠（地圖上會標示馬匹現時位置），或是到任意一個驛站選擇「喚出馬匹」，NPC就會將馬匹帶回玩家面前。

還要注意一點是驛站本身並不是傳送點，無法直接傳送到驛站；不驛站附近基本上都有神廟或鳥望塔作傳送，到訪驛站時記得順便開了傳點。

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薩爾達公主黃金馬匹取得方法

另外是只要完成特定任務便可取得薩爾達公主的黃金馬匹，不過步驟較多。首先玩家需要到達位於利特村外的報社，和NPC「三葉」承接「追求真相！薩爾達公主的傳聞！！」系列任務；然後和拍檔「沛恩」一同完成各個在其他驛站發生的任務，直到完成雪原驛站的任務後便可得到黃金坐騎。

金光閃閃幾型

按圖放大薩爾達公主黃金馬匹取得方法：



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