屋企廁所驚見針孔鏡頭　疑鄰居偷裝　女網友崩潰：不知被看了多少

太可怕了！近日一名女網友PO文表示，偶然發現家裡廁所被裝了針孔攝影機。



由於她們家和鄰居房子距離不到一米，因此懷疑就是鄰居偷裝的，讓她崩潰直呼「不知道被看了多少」，貼文引來網友熱烈討論。

點圖看原文全文及女網友其後交代的後續發展：

+ 15

該名女網友在《Dcard》發文表示，家裡有四位女性住在獨棟的房子裡，前陣子洗廁所時，竟發現家中廁所被裝了針孔，由於廁所和對面鄰居的房子距離不到一米，幾乎是快碰在一起，讓她認定是鄰居偷裝的。

原PO提到，「窗戶是不透明的，外面看不到裡面，也有欄杆圍住就也沒特別去鎖，殊不知牆壁角落竟然被偷裝了監視器 」，雖然已經報案，也換了一個安全窗，但她仍是心有餘悸，「不知道裝了多久、被看了多少，要不是打掃廁所偶然發現，還不知道對面住了一個這麼下流可怕的人」，提醒大家千萬不要大意，窗戶和大門務必鎖好鎖滿。

貼文一出，網友紛紛留言「好恐怖，怎麼進去的」、「超可怕的，其他地方也檢查一下吧」、「你確定不是房東偷裝的？」、「可以請問怎麼發現的嗎？長什麼樣子？」、「我前一陣子也遇到房客偷拍，真的不知道這社會那麼變態」。

【延伸閱讀】人妻老公常不在家 驚覺遭同居老爺狂偷拍 還傳來裸照兼恐怖短訊（點圖放大瀏覽）👇👇👇

+ 11

【延伸閱讀】發現老公有偷拍美女春光 仲同人下流討論：係咪所有男人都係咁？（點圖放大瀏覽）👇👇👇

+ 23

延伸閱讀：

選戰大敗「民進黨真懂問題出在哪？」 網笑：他們只在乎1件事

網友約看夜景「被丟包亂葬崗」小黃司機來載曝1句！他嚇到急收驚

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】