屋企廁所驚見針孔鏡頭 疑鄰居偷裝 女網友崩潰：不知被看了多少
撰文：聯合新聞網
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太可怕了！近日一名女網友PO文表示，偶然發現家裡廁所被裝了針孔攝影機。
由於她們家和鄰居房子距離不到一米，因此懷疑就是鄰居偷裝的，讓她崩潰直呼「不知道被看了多少」，貼文引來網友熱烈討論。
點圖看原文全文及女網友其後交代的後續發展：
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該名女網友在《Dcard》發文表示，家裡有四位女性住在獨棟的房子裡，前陣子洗廁所時，竟發現家中廁所被裝了針孔，由於廁所和對面鄰居的房子距離不到一米，幾乎是快碰在一起，讓她認定是鄰居偷裝的。
原PO提到，「窗戶是不透明的，外面看不到裡面，也有欄杆圍住就也沒特別去鎖，殊不知牆壁角落竟然被偷裝了監視器 」，雖然已經報案，也換了一個安全窗，但她仍是心有餘悸，「不知道裝了多久、被看了多少，要不是打掃廁所偶然發現，還不知道對面住了一個這麼下流可怕的人」，提醒大家千萬不要大意，窗戶和大門務必鎖好鎖滿。
貼文一出，網友紛紛留言「好恐怖，怎麼進去的」、「超可怕的，其他地方也檢查一下吧」、「你確定不是房東偷裝的？」、「可以請問怎麼發現的嗎？長什麼樣子？」、「我前一陣子也遇到房客偷拍，真的不知道這社會那麼變態」。
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