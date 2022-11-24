英國女子執屋竟發現「他」85年前手寫舊信　內容曝光暖透網民心

每年聖誕節將近，就會有許多小孩迫不及待要寫信給聖誕老人，英國一名女子日前在整理家中物品時，就找到爺爺在1937年寫給聖誕老人的信。



據《鏡報》（Mirror）報道，一名網友在論壇Reddit上分享，日前她在整理奶奶物品時，發現一封爺爺小時候寫的信（點擊放大瀏覽）：

+ 4

信件內容寫道：「親愛的聖誕老人，十天後就是聖誕節了，只要你來了，學校所有孩子和生病的人都會很開心。我想要一組Meccano的玩具，祝你一切順利、聖誕快樂。」

除了可愛的內容外，爺爺還在信封「貼上」手繪郵票，郵票人物是喬治國王六世。信中提到的Meccano是於1898年創立的玩具品牌，到目前為止都是所有小孩最想要的聖誕禮物之一。

【延伸閱讀】日本大叔一屋高爾夫球棍但完全唔打 房間專登唔執 原因十級催淚（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 19

女子在發文中表示，這封信是媽媽在這幾天整理奶奶的物品時發現的。除了可愛的手寫信以外，還找到許多手寫的詩詞與信件。

不少網友紛紛留言說這封信讓人看了很溫馨，更有很多人誇獎爺爺的字跡很漂亮。有網友留言說：「看得出來他試著把字寫得很工整，而且用字也很有禮貌，真的太可愛了。」另一位網友則建議女子把信件裱框掛在家中，將會成為很有聖誕氣氛的聖誕裝飾。

【延伸閱讀】美國女發現老公「秘密IG帳號」 專為「她」而設 真相有洋蔥（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

延伸閱讀：

人倫慘劇！一家四口疑家中活活餓死變乾屍 調查揭更恐怖死亡內情

想跟主人出去玩！行李過機場安檢 X光照出「怎麼有個貓狀物體？」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】