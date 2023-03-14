港男呻教女仔健身被當作「狗公」 教動作變撩女？網揭被鬧只因1事

近年做Gym成為了不少後生仔女的熱門活動之一，而最近坊間亦開了不少24小時的健身室，讓大家能不論甚麼時間都能夠做Gym。但日前就有網民於討論區指，自己於健身室健身時，剛好看到有位「妹妹」做的姿勢有錯，所以便好心「過去教下佢」。但當時有位「港女」竟然將他當成「狗公」鬧，令他不忿表示「防止人受傷有咩問題？」



《Beautiful Mind》劇照

日前(13日)，有港男於連登討論區上以「啱啱喺gym俾條死港女當係狗公X」為題發文怒指，自己於健身室健身時看到「有個妹妹deadlift(拉舉)緊，但可能「啱啱玩唔太識用力」，所以做的姿勢有錯。見此樓主便「過去教下佢」，而教幾分鐘後妹妹亦「已經做得好好」，所以樓主便「返去做自己gym」。

👉內地女轟港人賣過期「油漆」 斥商家不負責任：居然欺騙大陸人!

但就在此時，樓主表示看到有另一位港女「喺度睥下睥下」，便前去問是否他的教法並不好或教錯。誰不知港女一開口便說「我覺得佢做得好好唔使你教，你又唔係教練」，之後還要講一大堆稱「人哋戴哂耳筒好明顯唔想人搔擾」等等，不論樓主怎樣解釋，港女都不斷重複指「個妹妹唔想畀人騷擾」。

樓主指當時與港女根本「完全溝通唔到」，令他忍不住跟港女明示自己的真實身份是「物理治療師」。雖然他教的動作可能並沒有教齊全套，但至少那個動作「都教得啱啦吓話」，他更反問道「依家見到人唔熟悉個動作去教吓佢幫佢慳下時間同防止人受傷有咩問題？」

《我們的藍調時光》劇照

幸好樓主所教的妹妹於健身後，有跟他「講咗聲多謝你」，令他「條氣gur返一半」。樓主於貼文中更向男仕們警告，「各位男仕請好好教育返自己嘅另一半，唔係就教育你自己」，因他並不想「X到佢喊」，令一眾男朋友們難做。

👉內地女小紅書呻來港掃貨過關遭徵稅 須付$XX,XXX苦喊：當場吐血

貼文一出即引起網民討論，有網民表示港女之所以會有此舉動，是因「見你教小妹妹唔教佢所以嬲嬲豬」，「其實佢妒忌，想你親身教吓佢」，有網民則指「下次你唔好咁多事.....」，「香港地男又好女又好見到依個情景一定覺得你係狗公」。

《舉重妖精金福珠》劇照

有網民亦指出，之所以會出現此等情況是因香港的健身室文化與外國有異，外國的健身室是大家看到別人健身動作有錯，會互相提點。但香港的女生都「比較怕醜」，整天都只會「暱埋一角到自己玩啞鈴」，「唔想畀人注視、唔想畀人撩」，而樓主的行為正正是將對方最唔想發生嘅事發生咗」。