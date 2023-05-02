才女歌手Ariel蔡佩軒「用ChatGPT製作MV」成品曝光：成本僅15美元

蔡佩軒日前推出與ChatGPT創作曲《明明才星期一，我已經想放假》一在網路上發表就人氣爆棚，被網友封為「社畜神曲」。



而她落實歌曲精神再次挑戰和AI製作《明明才星期一，我已經想放假》MV，白天當歌手，晚上當宅女動畫師，製作MV歷時5天，完成具有8k畫質、電影質感的全動畫音樂錄影帶，透露：「真的太強大了，整部片至少畫了100個不同的片段，只花15塊美金完成製作。」

MV成果讓歌迷驚呆，對她的學習力和創意表示佩服（點擊放大瀏覽）：

+ 23

自從ChatGPT風行全球，人工智能的應用成為顯學，《明明才星期一，我已經想放假》MV的內容講述厭世的大叔、賴床的女孩、被工作壓垮的OL因為生活打拼被榨乾精力，當假期結束即將開始處理接踵而來的工作所呈現的無動力狀態。

蔡佩軒表示： 「製作MV中每一個角色時，都花很多時間在揣摩厭世上班族會有什麼行為表現，這樣才能很精準的下指令給AI去繪圖，當中最簡單的角色就是賴床的女孩，因為完全是自己個人寫照。AI實在太強大了，人工智能繼續發展下去，電影《觸不到的她》（Her）虛擬情人浪漫情節在我們有生之年或許會成真。」

點擊放大瀏覽更多Ariel蔡佩軒照片：

+ 23

被問到創作這首歌之後覺得跟人合作比較好溝通還是跟AI比較好溝通？蔡佩軒則大笑回應： 「跟AI溝通，他不會反駁你或說服你不去改他，會造著你想要的去達成目標，透過指令去跟AI溝通，AI是個使命必達的好夥伴，跟人類相比，節省很多溝通成本。」

而該曲由蔡佩軒擔綱製作人，重新編曲、配唱和錄音，編曲以結他為基底，搭配輕快的旋律和節奏以及她輕柔優美的嗓音，完成這首朗朗上口的創作，demo在網路上發表後，出乎意料獲得網友喜愛和廣大迴響以及各大媒體的爭相報道。

延伸閱讀：

小S道別前「習慣說2句話」被女兒嗆好假！無奈嘆：做人基本道理

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】