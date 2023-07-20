冷氣機｜加一小片濾網真的能過濾空氣髒污？行內人用經驗告訴網民

為了保持冷氣效能，定期清洗冷氣濾網是基本動作，日前一名網民發現，分離式冷氣濾網前有兩個小濾片，讓他好奇「這是做甚麼用的？裝與不裝會差很多嗎？」，不少網民也好奇求解，而冷氣維修的老師傅則出面公佈詳細正解，更點破真相「加了一小片就多了噱頭，提升消費者購買意願，您說品牌商搞不搞呢？」。



這樣一小片的濾片，果真能過濾空氣中的雜質嗎？（按圖了解）

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冷氣濾網加「這一小片」有用嗎？維修師傅揭殘酷真相

一名網民於Facebook《爆系知識家》發文詢問，「分離式冷氣濾網前的兩個小濾片是幹嘛用的？」，他表示，小小的濾片看起來「好像很貴」，但他卻看不出來裝了有甚麼效果，「裝與不裝會差很多嗎？還是純粹裝飾用而已？」。

帖文曝光後，不少網民也好奇求解答，有經驗的網民直言：

．「沒什麼用」

．「效果微乎其微」



而內行網民解釋：

．「他就像是一些清淨機的濾網，類似過濾pm2.5等等的，簡單來說，沒用，這種東西是消耗品，過了半年一年其實是要更換，不能洗，如果要特意去買一片少說都3、500元（約港幣76至127元），真的要請直接買空氣清淨機」



而一名冷氣維修的老師傅公佈詳細正解，市面上冷氣的「空氣清淨」功能主要都靠這一小片濾網，但效果非常有限：

．「越好的清淨濾網，密度越高，空氣越難穿透，這會造成冷氣進氣量不足，進而衍生噪音、滴水、結冰、不冷，甚至壓縮機液壓縮而故障」，因此各廠牌選在進氣口貼一小片清淨濾網，雖然清淨效果微乎其微，「但加了一小片就多了噱頭，提升消費者購買意願，您說品牌商搞不搞呢？」



該名冷氣維修的老師傅建議，若有空氣清淨需求的人，最好另外購買空氣清淨機，依自己對於空氣過濾的需求自行選擇濾網：

．「空氣清淨的濾網就如同淨水器過濾材質一樣琳瑯滿目，就看自己怕甚麼就過濾甚麼」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：冷氣濾網加「這一小片」就能過濾空氣髒污？維修師傅公布正解，別被商人給騙了】