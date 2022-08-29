泰國「棟篤笑和尚」普拉旺再進化　變身「女網紅」震驚全國

2021年以「佛法楝篤笑」一砲而紅的和尚普拉旺（Phra Maha Praiwan）改當起網美！近日普拉旺甚至以現金買了一輛BMW，引發輿論批評，他更乾脆脱下橘色僧袍、畫上濃妝，轉型成為長髮披肩的「跨性別者」，反擊網友對金錢來源的質疑，強調自己每天做4到5份工作，而這輛車更是他「第2個家」。



幽默講道 現金買BMW挨批

普拉旺本身也是一名成功的作家，去年與和尚松蓬（Phra Maha Sompong）透過臉書直播講道，以淺顯易動的方式生動、幽默地闡明佛法，一夕爆紅。不過，他選擇在同年12月結束修行生涯，成為一名全職KOL，先前則傳出用現金買下一台BMW轎車，讓網友炸鍋、質疑聲浪不斷。

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和尚變網美 華麗轉身震驚各界

更令人想不到的是，臉書有230萬粉絲的普拉旺接著搖身一變，換上合身亮橘色洋裝、戴上棕色波浪假髮，以女性姿態現身，華麗轉身震驚各界。他在臉書反擊，表示：「我每天工作！每天做4到5份工作，賣榴槤和辣椒醬。為什麼我買不起？」

普拉旺：我努力工作！謝謝粉絲

普拉旺質疑，為什麼不能用現金買車？當他努力工作的時候，「沒有人眨一下眼睛」。他強調，這台BMW就像第2個家，他會用來完成所有工作任務，也在裏面吃吃飯休息，並亮出付款帳單，顯示為這台車花了360萬泰銖（約78萬港元），並感謝粉絲的支持。

普拉旺在摩訶朱拉隆功大學（MCU）完成佛教碩士學位，之後在藍甘杏大學（Ramkhamhaeng University）獲得法律學士學位，並在巴利研究（Pali studies）通過第九級的考試，很少有僧侶能夠獲得此證書。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】