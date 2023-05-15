5×8＝40是錯？小學數學題引發熱烈討論　網民「神回覆」解惑

數學題目是許多學生的惡夢，有時需要算法和邏輯都正確才可解題。最近一道「新加坡小學三年級的數學題」，簡單的乘法「5×8＝40」竟被老師打錯！題目曝光後，一票網民也被考倒。



數學其實是一門學習「邏輯」的學科，若老師是以這準則批錯，也是合理吧！（按圖了解）

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一道新加坡的小學數學題近期在網絡上爆紅，因許多網民都不懂其原理。題目為：

「金太太給每戶家庭5公斤白米，她給了8戶家庭。請問她一共給了多少白米？」



而應試者的解法是「5乘8等於40」，沒想到卻被老師批改為「錯誤」，並用紅筆在試題紙上寫「8乘5」以及在答案下方寫上「40公斤」。

該名小學生的姑姐將此題上傳到網絡論壇reddit上，寫道：「在侄兒的作業本發現這個『錯誤』，我知道缺少了量詞，但8乘5和5乘8是怎麼回事？」

此文引發熱議，許多人認為小學生的答案沒錯，可能是老師改錯，「（教師）可能需要杯咖啡或甚麼」。但也有人解釋：「小學一年級學乘法表時，數學教師強調順序很重要，因為在這個階段，要確保我們從概念上理解乘法表。」可能才是小學生被老師糾錯的原因。

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