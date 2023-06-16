表哥考上公務員　表弟兩年皆落榜跑去賣香腸慘被恥笑　結局大逆轉

在房價、物價不斷上漲的時代，許多人為求薪資安穩，努力地想考上有「鐵飯碗」之稱的公務員。



一名網友近日發文表示，多年前和表弟一起準備考公務員，自己第一年就考上，年薪約60多萬元（台幣，下同），而表弟苦讀兩年卻仍落榜，轉而跑去賣香腸。

起初親友總拿兩人做比較藉以嘲笑表弟，豈料才過了半年，表弟收入卻逆風翻盤。

表哥驚悉表弟收入遠超自己上網詢問 過來人：真的能賺這麼多（點圖放大閱讀）：

+ 19

該名網友於Dcard以「賣香腸真的有可能月入十萬？」為題發文表示，之前和表弟一起準備考公務員，自己花了一年的時間考上高考，入職第一年便順利領到60萬年薪，反觀表弟努力了兩年卻仍舊沒能考上，便毅然決然跑去賣香腸。

原PO接著表示：「親戚們嘲笑他不成材，過年時也常常拿我來跟他比較，結果聽說表弟才賣了半年，現在月入10萬，這是真的假的？賣香腸真的有可能月入破10萬？」

【延伸閱讀】月入萬二韓女靠月花50元吃飯 步行2小時上下班 24歲上車做業主（點擊放大瀏覽）：

+ 20

對此，許多網友贊同表示，「菜市場菜攤1天收入就可以破10，你覺得呢？」、「我覺得地點好、味道和烤得技術不錯，應該可以」、「只要好吃，攤主不小氣，成本控制好，位置不錯，租金不貴，地主仁慈不會見利漲租，應該是沒啥問題」。

「我客人在觀光地區賣香腸的，月入真的有10萬以上喔」、「我是賣東山鴨頭的，到4月底為止淨賺17X-180，每天實際工作時間7小時以內，我表哥台大碩畢的台積電工程師，優越到聚餐硬要帶狗牌那種，他賺多少我不知道，只知道他33看起來像50，然後還有在看醫生」、「不瞞你說，我也是賣香腸的，一個小時10000左右」。

【延伸閱讀】日本主婦帶埋個女去沙灘執垃圾竟月入50萬円 原來專執呢樣咁好賺（點圖了解更多）▼▼▼

+ 24

但也有網友直言表示，雖然原PO表弟看似收入高，仍須付出看不到的代價，「可以啊，但就是累啊，躺著領5萬跟努力賺10萬沒退休金，還要吸致癌物你要哪個」、「每天忍受高溫在那邊烤，手整天在那邊轉，會職業病纏身」、「等等，不要光羨慕這樣的月收入，一來這一定是掌握了好的食材和技術所以生意好，再來他要吸入多少的煙，這關係到身體健康，長久不是好事」。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：他考上公職年薪60萬！表弟苦讀兩年落榜「跑去賣香腸」，做半年驚人營業額曝光】