夏至開運5式　把握一時辰+一個硬幣招財　吃桃子趨吉避凶有根據？

【夏至】今年因為閏二月的關係，夏至剛過，緊接著就是端午了，剛好這兩天是一年當中陽氣最旺的時候，特別適合做一些小撇不來提升運氣，包括吃麵、吃桃子可以開運，還可以對太陽深呼吸幫自己換來好運氣。



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夏至開運1：吃麵條求庇佑

俗話說「冬至湯圓，夏至麵。」傳統上「冬至」會吃湯圓，而夏至是新麥剛收割的時節，很多地方都會「吃麵」，或是吃麵食，也就是配合時節進食，有著「嚐新」的意涵；從營養學的角度來看，用新麥製成的麵粉營養成分較高，做出的麵條口感也比較好。另外夏至也有許多當令的食材，各種瓜果類、白蘿蔔、小白菜等，這些都是傳統中醫上認為「退火」的食物，攝食當令食材也是夏至風俗之一。

夏至開運2：吃桃子趨吉避凶

許多人喜歡在夏天吃水果止嘴乾，而命理專家柯柏成最推薦的水果是桃子！古人說桃樹是「純陽之物」，桃樹所結的果子更有趨吉避凶的作用，還有福祿、長壽、吉慶、壓邪氣、鎮百鬼的能量。

現在又剛好適逢4到8月桃子盛產季節，桃子本身的含鐵量又高，非常適合有缺鐵性貧血的女性，還有能夠促進血液循環、維持肌膚光滑細嫩的維生素C，想開運又想維持健康美麗，桃子絕對是夏季水果的不二選擇！

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夏至開運3：吸收太陽正氣、轉換氣場

命理專家柯柏成老師也建議，夏至當天可利用太陽的正陽氣為自己轉運，如果是想求貴人或健康運，就挑在卯時（早上5點至7點）；求事業、財運者則於辰時（早上7點至9點），到戶外有草地樹木的地方，面對太陽閉上雙眼、雙手舉起，手心面對太陽深呼吸9次，就能夠吸收陽氣來淨化自己的壞運氣。

夏至開運4：午時水

每到端午，許多人都會接午時水求好運，但其實夏至也可以靠午時水來開運，命理專家雨揚老師表示，夏至的日照最長，也就是說，夏至的陽氣特別充足，是祈求旺運的好日子，當天午時（11點至13點）可取自家水龍頭淨水器流出的水，無論是用來泡茶、煮湯喝，或是讓運勢不順的人拿去泡澡、打掃一下房間，都可以起到換換運氣的作用。

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夏至開運5：借日旺運法

命理專家小孟老師也在臉書分享，夏至太陽最大，建議選擇在中午11：00～13：00（午時）間拿一個碗，碗裡放個硬幣，再放到有陽光的地方吸收陽光，只要放10分鐘左右，硬幣再隨身攜帶9天後，再存入銀行就能讓財運大旺。

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