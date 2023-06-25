中大中西醫推甲狀腺功能失調先導計劃　提供中醫調護方案｜附連結

文：莊芳菲醫師＠中大中西醫（香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所專業顧問、註冊中醫）

甲狀腺是一種內分泌腺體，有左右兩葉、中間以峽部連接起來，每一葉大約是4厘米長和1-2厘米寬，位於頸部喉結下方、氣管的兩旁。甲狀腺分泌的甲狀腺素負責協調全身的新陳代謝。常見的甲狀腺疾病包括甲亢、甲減及甲狀腺腫，並常見於女性患者。



情緒及飲食失調都會影響甲狀腺功能。（Upsplash）

當甲狀腺素分泌過多，會引致甲狀腺功能亢進症 （甲亢）；患者有心跳快速、消瘦、手震眼凸、精神亢奮、失眠、泄瀉等病症。而甲狀腺素分泌不足，則成甲狀腺功能減退症（甲減），令人心跳緩慢、體重增加、反應遲鈍、憂鬱、疲乏無力、便秘等病症。

而相當一部份的甲狀腺疾病，均以甲狀腺腫大來表現。甲狀腺腫大可區分為瀰漫性或結節性腫大。瀰漫性甲狀腺腫多見於甲亢或甲低，即俗稱的「大頸泡」；結節性甲狀腺腫則有囊瘤、良性腫瘤或惡性腫瘤的可能。由於大部份的結節性甲狀腺腫瘤患者的甲狀腺功能是正常的，身體沒有明顯不適症狀，患者在頸部發現腫塊，或引發咳嗽、感到吞嚥不暢後才會求診。

甲狀腺腫屬中醫「癭病」、「癭瘤」，形態多樣，多因情緒鬱結、飲食偏嗜，令肝脾之氣失於調暢，日久氣結痰瘀結於頸前。中醫會按患者體質不同，分別給予解鬱、除痰、養陰、散結的中藥，例如瓜蔞、牡蠣、鬱金、百合、貓爪草等等。除了中藥內服，針灸及耳穴治療，亦有助臟腑功能回復平衡，有助緩解各種甲狀腺相關的症狀或亞健康狀態。此外，除急性炎症以外，甲狀腺腫大的病程多以年計，故治療重在堅持，累積療效，方為上策。

中藥以內服，針灸及耳穴治療，有助臟腑功能回復平衡，以緩解各種甲狀腺相關的症狀或亞健康狀態。（Getty Images）

香港中文大學醫學院中西醫結合醫務中心於2021年底首次推行「中西醫結合治療甲狀腺功能失調先導計劃」，儘管當時正值新冠疫情爆發高峰期，中心仍收到不少甲狀腺疾病的患者對此治療計劃的查詢，求診需求甚殷。

有見及此，中西醫結合醫務中心於本月起再次推出「中西醫結合治療甲狀腺功能失調先導計劃」，中醫通過中藥內服、針灸及耳穴治療，協助調整相應臟腑陰陽、氣血、津液的失衡，再配合現代醫學治療及體檢，及個體化的飲食及體重調控，幫助甲狀腺疾病患者穩定病情，發揮中西醫兩方面之長，以達到最佳的醫療效果。如有興趣，歡迎按此了解更多。

作者簡介：



「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學醫學院香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。



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