藥勿亂分享！人妻雙腿水腫求醫揭嚴重腎衰竭　竟因丈夫共享這藥物

藥不能亂吃！台灣有男子稱因工作壓力至血壓上升求醫，請醫生處方降血壓藥，但不久後其妻就因為雙腿水腫求診。醫生一查就發現她有嚴重腎衰竭，腎功能已下降至約20%。醫生追問後驚訝發現原來丈夫擅自將降血壓藥「共享」給妻子，結果令妻子腎臟受損。



台灣肝膽腸胃科醫生陳炳諴在節目中分享亂吃降血壓藥至腎衰竭的病例。（《醫師好辣》Youtube影片截圖）

台灣肝膽腸胃科醫生陳炳諴日前在節目《醫師好辣》中分享病例，他曾有1名50多歲的男病患因為高血壓求診，不過就診時量度的收縮壓為120毫米水銀柱 （mmHg），屬正常範圍。男子解釋因為家中經營食店，工作壓力較大，容易緊張導致血壓上升，故請陳醫生開降血壓藥給他。

男子還要求陳醫生將藥丸由1粒正常劑量改成2粒減半劑量的藥丸，對此陳醫生感到奇怪，男子則解釋是因為休息營業時並不緊張，可以只吃1粒，到了工作時便會吃2粒。陳醫生稱，驟聽之下覺得男子概念正確，加上對方說「這樣比較好調整」，於是陳醫生就同意他的要求。

男子將降血壓藥分給妻子吃，令妻子患上腎衰竭。（《醫師好辣》Youtube影片截圖）

不久後，男子帶着妻子覆診，稱妻子雙腳嚴重浮腫，陳醫生幫她量血壓發現她血壓極高，收縮壓已超過180毫米水銀柱，抽血檢查更發現她腎功能只剩下20%，而正常標準應是60以上。婦人情況屬於嚴重腎衰竭，如果水平下降至10%以下就要洗腎，因此當時她情況十分危急。

陳醫生翻看婦人病歷紀錄並未發現異樣，但當他問婦人有否亂吃藥時，她就指自己都「吃好藥」。陳醫生再三追問，才發現原來男病患將自己的降血壓藥分給妻子吃。

該婦女因腳部浮腫求醫。（示意圖，非當事人 / GettyImages）

陳醫生對他錯誤的觀念及行為感到震驚，他表示降血壓藥中有種叫「ARB」的抑制劑幫助血管收縮，當用在腎功能正常的人身上時，可以適度保護心臟跟腎臟。但陳醫生以「雙面刃」形容該成份，因為當患者腎功能不足時，即下降至60%以下，這種藥物就會急速傷害腎臟，因此醫生開藥前都要先抽血檢查患者腎功能。而這名婦女在沒有醫生指導下私自服用降血壓藥，引起腎臟受損，幸好經治療，她的腎功能已恢復至30%以上。

（醫師好辣）