一級變頻冷氣「天天開」電費不升反降　再加這一招更慳電又慳錢

炎炎夏日來臨，不少人已經天天開冷氣，但是冷氣怎麼吹最省電，是民眾夏天最常討論的問題。



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換一級變頻冷氣「天天開」 電費不升反降

有台灣網友在Facebook Group「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，3月去Costco，原本只是想搶蛋、添購日用品，沒想到一回頭，媽媽就拿著冷氣訂單說要買，「她說她來看了好幾次，覺得我房間那台老冷氣應該換掉，因為夏季電價會調漲，換掉後電費比較省。」起初，原PO還唸媽媽浪費錢，「而且這麼貴的東西買得太衝動了，但她很堅持，只能隨她了～」

沒想到，換了冷氣之後，4月幾乎天天都開，本以為用電度數會飆升，結果收到帳單卻比上一期度數還少。原PO也貼出帳單截圖，其中，112年3月帳單（用電計費期間為1/3-3/5）用電度數是512度；112年5月帳單（用電計費期間為3/6-5/2）用電度數是436度，相較之下少了76度，令他直呼，「看來換一級變頻果然有感」。

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冷氣設定「自動模式」可減少耗電

除了安裝變頻冷氣，在「Mobile01」有網友也提問，「安裝冷氣的師傅說最好手動設定成自己要的溫度之後，再選擇看是要中風量還是弱風量，這樣溫度升高壓縮機才不會一直運轉，如果送風忽大忽小，反而會耗電，但不是設定風量自動才會省電嗎？請問大家都怎麼設定」。

日本富士通空調官網上，就曾經針對夏日冷氣省電吹法分享相關知識，表示冷氣的風量在開啟後應該設定「自動模式」，因為弱風或微風運轉時，會造成室內溫度要達到所設定溫度的時間變長，這也是造成耗電的一項原因，風量「自動」模式是最佳的使用方式，可以瞬間讓室溫下降，使室內溫度快速達到所設定的溫度。

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另外如果覺得開冷氣還是太熱時，日本富士通建議，在調降溫度之前，先將「風量調大」，因為比起調降溫度，將風量調大的方式會比較省電且節能。同步搭配電風扇使用，一樣有降低體感溫度的效果，只要體感溫度下降後，就會比較涼爽，冷氣每調高一度就能省電6%，實在差非常多。

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