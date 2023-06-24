夏天飲食｜喝凍飲吹冷氣破壞免疫系統？中醫推薦最佳夏至養生食材

隨著夏至到來，戶外氣溫飆高，現代人為了消暑，常常人手一杯手搖飲，或是直接躲到冷氣房吹冷氣，不過，台灣中醫師周宗翰表示，冰涼飲品雖然喝起來很舒服，但當我們喝下冰飲時，脾胃也會瞬間變冰冷，影響其功能運行，因此夏至養生，重點在於溫化脾胃的陽氣，平時大家可適時吃點生薑藥膳補充陽氣，溫暖脾胃。



冰飲下肚脾胃受寒！濕氣破壞免疫系統

「日長之至，故約夏至。」周宗翰指出，夏至是一整年中，白晝最長的一天，也是自然界陽氣到達頂峰的日子，但過了今天之後，陽氣漸消、陰氣漸長，生要順應自然界陽盛陰衰的變化。

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《素問．經脈別論篇》：「飲入於胃，游溢精氣，上輸於脾，脾氣散精，上歸於肺，通調水道，下輸膀胱，水精四布，五經并行。」周宗翰說明，在正常的情況下，民眾飲用至體內的食物及水都需要藉由消化系統，也就是中醫講的脾胃進行處理，而脾胃需要溫度來進行消化作用，產生的精微物質才可被身體所利用。

周宗翰透露，一旦脾胃受到寒氣影響，陽氣受損，飲用至體內的食物及水就無法被身體使用，還會產生濕氣，進而破壞人體的五臟六腑，最後導致身體免疫系統的失衡，所以夏至時節適時吃點生薑藥膳補充陽氣，溫暖脾胃，脾胃運化功能正常，免疫力自然也會提升。

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生薑驅寒、冬瓜養胃！中醫讚最適合夏至養生食材

以中醫的觀點來看，生薑功效為發汗解表，溫中止嘔，溫肺止咳，周宗翰指出，因為薑的味道辛辣，性味辛溫，發散力量強，所以在毛孔收縮時可增加人體的血流量，將熱量帶到體表，以驅散寒氣，因此民眾如感到身體發冷、頭痛、鼻塞流鼻水時，來碗生薑紅糖水能驅散寒邪。而關於生薑紅糖水的做法，大家只要準備3片新鮮嫩薑及10g紅糖，加水煮沸後熱熱喝，能緩解輕微感冒症狀，但若是重感冒還是建議就醫喔！

周宗翰提到，雖然生薑對人體的好處多多，但也不是每一種體質的人都適合，由於生薑性味屬於辛溫，對於熱性體質的人，或身體有發炎狀況，像是腸胃炎、喉嚨乾痛、嘴巴破等上火現象時就不適合吃生薑，至於每個人是哪種體質，建議還是要諮詢您的中醫師了解。

除了生薑外，夏至養生也適合食用冬瓜，周宗翰解釋，冬瓜性甘平清熱、養胃生津，是夏天極好的蔬菜！根據《名醫別錄》記載：「冬瓜主治小腹水脹，利小便，止渴。」此外，還有消暑解毒、去心火、除煩躁、化痰積、止喘咳、消痔瘡、化痘疹的作用，並能清神解酒醉、解食物中毒，不過因冬瓜屬寒涼之性，在烹調時建議可以加入一些生薑，有中和祛寒的功效。

子薑、粉薑、老薑及薑母之別，以下有更詳細的解說︰👇👇👇

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冷氣吹到頭痛！中醫授穴位按摩

改善症狀 養身除了飲食外，周宗翰也建議民眾，平時可以按摩「列缺穴、足三里穴、內關穴」3個穴道，按摩列缺穴可解表祛風；足三里穴能調理脾胃；內關穴有減緩胃病症狀之效果，至於如何找到穴位，民眾可依照下述的說法去做：

1. 列缺穴：

位置：列缺穴位於腕橫紋上1.5寸處，屬手太陰肺經。

取穴方法：握拳，掌心向內，手腕微微向下垂，腕後橈側有一高骨凸起，在該高凸的上方用力握拳時可看到一凹陷，即是列缺穴。

功效：列缺穴可治感冒、頭痛、咳嗽等感冒症狀，尤其是夏天吹到冷氣後頭痛效果更顯著。古人有「頭像尋列缺」的諺語。

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2. 足三里穴：

位置：在小腿前外側，外膝眼下3寸，距脛骨前緣一橫指處。

取穴方法：正坐屈膝，用手從膝蓋正中向下摸取脛骨粗隆之處，在下緣一寸處即是足三里穴。

功效：足三里穴可調和氣血，具有補虛強壯的功能，凡是脾胃有不適症狀像是胃脹、腹瀉、胃絞痛等，都可以按壓足三里來緩解。常按足三里穴也可以增強我們的免疫功能。

3. 內關穴：

位置：腕橫紋上兩寸

取穴方法：握拳後腕橫紋上兩寸，兩條筋的中間

功效：內關穴可治療食慾不振、噁心、嘔吐等症狀，吃飯吃太飽胃脹時可按摩內關穴緩解胃部不適。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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