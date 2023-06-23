鐵達尼號觀光潛艇｜險登泰坦號　富豪Chris Brown爆臨陣退縮原因

鐵達尼號（Titanic）觀光潛艇「泰坦號」（Titan）殘骸尋獲，船內5人被認定全數罹難。



英國富翁克里斯・布朗（Chris Brown）原本也要參加這次行程，而且已經支付訂金，卻在最後一刻退出，因為他擔心營運商海洋之門探險公司（OceanGate Expeditions）偷工減料。

布朗是數碼市場行銷大亨，2016年在一次南極徒步之旅中，認識英國億萬富翁哈丁（Hamish Harding，又譯：哈定）。

後來，2人前往維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson）的私人小島度假，小酌甚歡之餘，決定參加泰坦號之旅。

布朗向《太陽報》表示，當時泰坦號仍處於研發階段，他與哈丁各支付8萬英鎊（約80萬港元）的10%、也就是8,000英鎊（約8萬港元）作為訂金。

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不過，布朗後來發現，「他們使用老舊鷹架柱作為潛水器的壓載物，並使用電動遊戲風格的控制器來操控。如果你試圖建造自己的潛水艇，可能會使用老舊鷹架柱，但這是商業船隻。最後，我寄電子郵件給他們說，『我不能再繼續下去了』，並且要求退款。」儘管如此，哈丁仍登上泰坦號，目前被認定已經罹難。

布朗接受英國獨立電視台（ITV）採訪時說，所有登上泰坦號的人「都將考慮這些風險，並確定這些都是他們想要承擔的風險」，而哈丁的性格非常能夠適應這種情況，「他是一個非常冷靜的人，一個有邏輯的思考者。他會讓船內其他人冷靜下來，而我確信他將盡其所能節省用氧，保持士氣和精神。」

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泰坦號失聯後，多篇報道指出，「海洋之門探險」多次收到警告，這艘潛水器存在結構安全風險，駕駛員也僅透過一組價值29.99美元（約235港元）的Logitech遊戲控制器來操縱船身。

該公司目前並未回應布朗的評論。

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