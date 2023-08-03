【數學IQ題】如何在白色空格填入數字　令每行加起來都等於111？

數字推理一個字，難。



有感覺的做的挺快，沒有感覺的，要麼費時，要麼想不出來，找規律是真的挺難的。

下面一起來看看這道邏輯推理題：用數字1～36填入下圖缺失數字的方格中，使得每行、每列及每條對角線上的6個數之和分別都等於111（答案在文末）。

用數字1～36填入下圖缺失數字的方格中，使得每行、每列及每條對角線上的6個數之和分別都等於111。（趣味數學題提供）

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本文的「填數字」問題，你答出來了嗎？答案在下方：

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答案揭曉：

答案揭曉（趣味數學題提供）

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