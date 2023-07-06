李玟CoCo棄讀大學全為屋企人　二家姐崩潰：下輩子還要再當家人

李玟CoCo昨（5日）驚傳輕生離世，享年48歲。消息一出震驚演藝界，也讓許多歌迷紛紛淚喊不捨。李玟親二姊李思林日前透露李玟當年沒有上大學，全是為了讓自己可以唸書圓夢、且從小就誓言讓媽媽過好日子，她也透露很感謝妹妹的付出，更淚崩喊：「下輩子我也要繼續做她的家人」。



李玟父親在她未出世時就已離世，李玟母親獨自拉拔三個孩子長大成人。也因邊工作、邊照顧孩子，李玟母親相當辛苦，不過李玟相當爭氣，李思林先前曾在專訪中透露李玟自小就發憤圖強，誓言讓媽媽不要辛苦工作，且自己甚至放棄念大學一路，讓他們都能念書圓夢。

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李思林在專訪中也提到，很多人都認為她是「犧牲」，但李思林坦言「一點也不覺得是犧牲，李玟帶我看了很多地方。」並表示這些經歷都造就了她，很感謝妹妹李玟。此外，李思林也說李玟是個「完美主義者」，在拍MV時24小時不睡覺，若要跳舞更是同一個動作無限循環，演唱會則是兩個半小時完全不休息，讓她相當心疼。

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姊姊李思林最後也說到在李玟身上學到很多，並表示「她對自己要求很高，她是個很努力的人，她有成就是因為她有擔當，她希望我們有好日子過，所以我很感恩。」更淚崩對妹妹喊話「下輩子我也要繼續做她的家人」。

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