夫婦放假睇完樓就簽約　星期一先知中伏　人妻嬲爆：經紀完全冇提

買樓學問大！有時不能單聽經紀的說詞，要在不同時間不同天氣多去幾次，才能挑選到適合且滿意的房子。



有位台灣女網友在網路平台貼文表示，自己跟先生都有工作只能假日睇樓，初睇樓時，經紀也沒有提平日會有一輛美食車在大門口擺攤賣早餐，入住後的第一個星期一才發現這件事。

經攀談後才知擺攤阿姨已經賣了7年，於是想問一下大家能接受家門口有人擺攤嗎？

網民意見兩極 點圖放大看原文及雙方看法：

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這名女網友在社群平台「匿名公社」上，以「你們會讓人在門口擺攤嗎」貼文表示，當初睇樓是看在房子在轉角處採光很好，而且離學校很近，就算這排有2間早餐店，想說隔2間應該也不會吵到我們。

搬家時也沒發現不對，直到入住後的第一個星期一才發現大門口停車格停著一台美食車賣傳統早餐，心想睇樓時經紀沒有提，鄰居也沒講，原PO的老公跟擺攤的阿姨聊一下才知道她已經在這裡賣7年了。

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而停在停車格藍色轎車也是她兒子的，早上擺攤時把車開走，她收攤時再把車停回來，阿姨說她是合法擺攤，原PO的老公攀談後覺得沒差。

但原PO認為停車格擺攤什麼時候合法了？明明就不合法，要報警檢舉，不過在這件事上原PO的老公並不挺她，連隔壁鄰居也認為「留一口飯給阿姨吃」，但原PO覺得此舉不僅違法擺攤，還霸佔停車格，讓她覺得困擾，為什麼講到最後大家都覺得是她太過份？

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網友在看完貼文後看法不一，紛紛留言回應「鄰居說留一口飯給別人吃，那鄰居門口給她停啊」、「換個角度看，就算今天沒佔用車格，也是會有人停車」、「有些事做就好，不要到處嚷嚷」。

有網友好奇門口擺攤「讓原PO覺得困擾的點是什麼」，原PO回應說「早上很吵，而且客人都排到我家門口了」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】