住進男友家驚覺「男友哥竟是前炮友」上床過百次：要不要坦白？

做人謹慎留一線，日後才能好相見。一名女網友日前在Dcard上分享自己如「創作文」一般的經歷，提到自己這一年交了一個男友，兩人感情相當好，過年前男友提到自己的哥哥要搬回家裡，原本不以為意，沒想到女網友在見到對方時，驚覺竟是自己激戰百回的前炮友，當場尷尬到不知所措。



女網友發文提到，自己跟男友交往快要一年，下半年開始幾乎都住在男友家，跟其家人也相處很好，也知道男友有個感情不好的哥哥，對方也沒有住在家裡。直到今年農曆年，男友說哥哥因為要換工作，所以會搬回家裡，原本女網友不以為然，於是在年後回到男友家時，卻在開門傻眼。

原來一進門，看到的「男友哥哥」竟然是自己約炮一年的前炮友，兩人發生關係至少上百次，當下兩人互看之後尷尬不已，也都沒有互動，之後男友在家多次找女網友求歡，她都直接拒絕，「因為真的太奇怪了，男友哥哥就在隔壁」。

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女網友表示，男友知道自己過去曾約過炮，但不知道炮友就是自己的親哥，所以很猶豫要不要跟男友坦白？

就在身心相當煎熬的情況下，女網友提問「到底要不要跟男友說」，引起不小討論，有鄉民認為：

「要不要就算了，就分手吧」

「這要是哪天兄弟吵架，根本就會攤牌，到時候就尷尬了」

「不然就攤牌看能不能接受，但應該是不能」

「這故事告訴我們不要做壞事啊」



【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：好不容易遇到真愛！她住進男友家驚覺「男友哥竟是前炮友」 2人滾床百次…如今成最尬陌生人】