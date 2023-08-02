非凶宅！德福2房單位月租$8000　驚見牆身全黑　業主：執一執住得

便宜租金是不少香港人選擇租盤時的必要條件，有網民近日分享九龍灣德福花園1個400呎2房租盤資料，稱業主以每月8,000元低價放租，強調單位「冇死過人同埋交吉」，更稱「執一執住得」。不過網民一看相片，驚見單位內幾乎所有牆身也離奇熏黑，地板亦有明顯的黑色污漬，質疑單位曾發生火警，形容環境陰森，不禁質疑：「個業主連畀錢執下都唔肯？」



有網民近日分享九龍灣德福花園1個400呎2房租盤資料，驚見單位內幾乎所有牆身也離奇熏黑，地板亦有明顯的黑色污漬，令人質疑單位曾發生火警。（連登討論區圖片）

相關單位相片近日被分享至社交平台及討論區，轉載帖文的網民指，該單位位於九龍灣德福花園，面積約400呎、採兩房設計，月租叫價8,000元，比同屋苑單位明顯較低。帖文指，業主表明單位「無死過人」並已「交吉」，更形容為「執一執住得」。樓主笑言，單位最大賣點為平租，但租客要考慮是否能接受屋內狀況，「有冇鬼就話唔知，應該冇。香港人平租緊要過邪唔邪」。

從帖文相片可見，單位裝修非常殘舊，客廳及房間的牆身亦似被熏黑，地面有黑色污漬，房內部分地板亦有長期放置傢俬的痕迹。其中一相片更顯示，單位內天花連接牆身的一處嚴重熏黑並以帆布封蓋，附近牆身油漆也有多處剝落，環境給人陰森恐怖的感覺，更令人質疑曾發生火警或有嚴重滲水問題。

不少網民看過相片也直呼「怕怕」，指單位狀況令人不舒服，即使平租也難以接受，「免費都不住，鬼屋一樣」、「望5秒都好頭痛」、「唔知點解睇到個心離一離」、「成間屋除咗塊帆布係新，其他嘢都係燒過」。

亦有網民認為業主低價放租背後有古惑，質疑業主想將裝修責任推至租客身上，「你以為真係抵？你住就免費幫佢裝修」、「執嗰個應該係業主，怎會叫個租客去執？幫你裝修埋好冇？」、「燒完個業主都無裝修返租出去，接手嗰位預咗業主係搵下手租客頂埋個裝修，千祈唔好制，玩下手住住下出任何問題都入住客數，唔好話8,000，免費都唔好制」。