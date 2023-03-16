印尼笨賊連環爆竊「大門突關上」攔腰被夾逃不掉 掙扎1晚後被捕
撰文：ETtoday
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印尼北蘇門答臘省一名30歲男子2日闖進他人家中竊盜，成功得手之後，再度闖入另間民宅行竊。
不過他的運氣似乎在這時用光，當他企圖鑽過縫隙逃跑時，沉重大門直接把他壓住，整整5個小時動彈不得。
掙扎一整個晚上 屋主早上醒來才發現（點擊放大瀏覽）：
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綜合印尼椰子網等報道，這名男子2日搶完第一間房子後，接着闖入第二間屋子。依據監視器畫面，男子用木頭撐開這扇通往外面的紅色鐵門之後，入內行竊，但當他試着從縫隙鑽出去時，木頭掉下來，沉重大門立刻關上，壓住男子腹部位置，讓他動彈不得長達5個小時，掙扎一整個晚上。
在此之際，屋主都在睡覺，沒聽到聲音、也沒被任何噪音吵醒，直到早上醒來之後，才驚訝發現男竊賊神情痛苦地受困門口處，立刻報警處理。
警方到場後，把沉重大門推開並逮捕這名男子。男子事後先被送往醫院接受治療，接着才被上銬帶走。
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