印尼笨賊連環爆竊「大門突關上」攔腰被夾逃不掉　掙扎1晚後被捕

印尼北蘇門答臘省一名30歲男子2日闖進他人家中竊盜，成功得手之後，再度闖入另間民宅行竊。



不過他的運氣似乎在這時用光，當他企圖鑽過縫隙逃跑時，沉重大門直接把他壓住，整整5個小時動彈不得。

掙扎一整個晚上 屋主早上醒來才發現（點擊放大瀏覽）：

+ 8

綜合印尼椰子網等報道，這名男子2日搶完第一間房子後，接着闖入第二間屋子。依據監視器畫面，男子用木頭撐開這扇通往外面的紅色鐵門之後，入內行竊，但當他試着從縫隙鑽出去時，木頭掉下來，沉重大門立刻關上，壓住男子腹部位置，讓他動彈不得長達5個小時，掙扎一整個晚上。

在此之際，屋主都在睡覺，沒聽到聲音、也沒被任何噪音吵醒，直到早上醒來之後，才驚訝發現男竊賊神情痛苦地受困門口處，立刻報警處理。

警方到場後，把沉重大門推開並逮捕這名男子。男子事後先被送往醫院接受治療，接着才被上銬帶走。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】