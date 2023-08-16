「越南第一美女」30歲芝芙著內衣照曬好身材　體態性感又健美

「越南第一美女」芝芙前陣子以《乘風2023》知名度大開，Instagram粉絲多達583萬人，她私下經營副業「VERA BY CHI PU」有成，還親自擔任模特兒拍攝內衣寫真，性感健美的體態，真是讓男人心動、女人羨慕呀！



「越南第一美女」芝芙身材火辣

擁有「越南第一美女」封號的芝芙（Chi Pu）前陣子憑著中國明星綜藝節目《乘風2023 》（《浪姐4 》）受到兩岸三地觀眾的喜愛，在節目當中與台灣金曲天后A-Lin 、金馬影后賈靜雯結為好友，讓她在華人圈知名度再漲。

今年剛滿30歲的芝芙擁有標緻臉蛋和姣好身材，Instagram坐擁近584萬名粉絲，人氣相當炙手可熱，不時曬出性感照，讓她受到廣大粉絲的歡迎。

【圖輯】點圖放大看更多「越南第一美女」芝芙性感照👇👇👇

+ 19

日前現身台灣引發熱議

芝芙在七月中旬造訪台灣，女神忽然現身在新北市街頭，身穿純白性感裝，亮麗模樣令人頻頻回頭，難掩明星的強大氣場，讓台灣粉絲驚喜不已。

芝芙也在這次台灣行當中與閨蜜一起造訪猴硐和九份，一張張的出遊照，看起來相當享受寶島行程，她也抽空在台北101附近的酒吧與A-Lin 、賈靜雯和Ella碰面，女神齊聚引發矚目。

擁有窈窕身材的芝芙，經營副業「VERA BY CHI PU」相當成功，不僅是老闆娘還多次親自上陣當起模特兒拍攝宣傳照，性感健美的體態，讓人看得目不轉睛。

芝芙發揮起選美比賽出身的優勢，讓人將焦點捨不得從她身上移開，展示「VERA BY CHI PU」一套又一套運動衣和內衣，養眼身段引人遐想。

脫衣大秀窈窕曲線

芝芙將自家服飾玩出亮眼穿搭，純白休閒服披上牛仔外套率性有型，再搭配墨鏡宛如巨星出巡，又帥又美的模樣引來許多好評，粉絲更敲碗希望芝芙廣開更多分店來滿足採購需求。

芝芙近日再次曬出「VERA BY CHI PU」私密內衣寫真，表示：「家是我穿著內衣走來走去的地方你呢？」搭配泡泡襪和針織外套，呈現出性感迷人和居家慵懶的氛圍，修長美腿和纖細蠻腰讓人捨不得移開視線，也引來網友開玩笑「撩妹」回應：「那就請常來我家吧」。

延伸閱讀：

蓋兒·加朵 Netflix 全新動作大片《攻心諜戰》開盤！影評：「遺憾無法達到不可能的任務的高度」

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】