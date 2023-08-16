農曆七月盂蘭節｜鬼月12生肖禁忌一覽　3生肖別去海灘泳池玩水

農曆7月（俗稱鬼月）要到了！



命理師湯鎮瑋老師分享影片「農曆七月，十二生肖共業禁忌要注意」，提醒農曆7月將至，12生肖有哪些共業，各自要注意那些禁忌。

【懶人包】一個圖輯看清農曆七月12生肖禁忌及趨吉避凶方法（點圖看有關內容節錄）：

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猴、鼠、龍留意小人

這3生肖7月容易有小人問題，可能因為耳根太軟，危言聳聽，一聽到事情，就耐不住性子大爆炸，不小心就落入了小人的圈套。

農曆7月這3生肖，容易遇到冤親債主來討報，有可能是你們之前得罪了人，對方本月抓到機會反咬一口。

湯鎮瑋老師建議，這3生肖在一起時，「喝咖啡不要聊是非」，不要聽信謠言，要多聽別人一些智慧的建議，避免落入口舌紛爭。

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蛇、雞、牛當心生病

農曆7月這3生肖有「病符」，會遇到健康的問題。老師建議，要多注意呼吸道、腸胃的問題，有可能舊疾復發，或是染上傳染病。這3生肖聚會，請少吃生冷食物，也要避免大吃大喝變成腸胃炎。

這3生肖建議少去人多或磁場混亂的地方，如果非去不可，請戴好口罩，或是多除穢，聚會也可以多聊養生話題，提升健康。

當這3生肖身體很累時，不要勉強自己去勞動或運動，也要多注意睡眠障礙。平常有體質敏感、多夢的人，農曆7月會更爆發。

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虎、馬、狗別去玩水

這3生肖要多注意車關、意外、血光之災。

老師建議，農曆7月這3個生肖的人，盡量避免去海邊、溪邊、泳池玩水或水上活動，如果真的太想去玩水，不妨改去泡溫泉、冷泉或是泡澡就好，海邊活動、野溪泛舟，都拜託先不要。

豬、兔、羊別太不信邪

這3生肖農曆7月，千萬不要太鐵齒，更不能不信邪。這3生肖農曆7月運氣穩定，但如果不信邪，「邪就會找上你們」。

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老師叮嚀，這3生肖千萬不要故意去挑戰各種民俗禁忌，也就是長輩之前告誡的事，千萬不要故意去做。例如農曆7月不要去磁場混亂地方、不要去鬼屋探險、不要半夜吹口哨，硬要挑戰禁忌，可能會發生不好的事情。

另外，這3生肖也切記不要起貪念，或萌生不好的念頭，都可能會有衰事發生。農曆7月很多長輩會叮嚀禁忌，不要覺得煩，其實就多注意明哲保身也好。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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