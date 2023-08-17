「山道猴子的一生」破400萬人次觀看數　懶人包快速了解爆紅始末

台灣YouTuber創作者「Eric Duan」在7月時推出了一部「山道猴子的一生」動畫上集，因為劇情太過寫實，引起網民共鳴爆紅，近日下集也上線了，短短4天內點擊率就破了200萬，兩部影片加起來已經破了400萬人次觀看，熱門程度到各界人士都爭相討論！



「山道猴子的一生」話題持續延燒當中，到底這部「山道猴子的一生」在講什麼？為什麼又如此引發熱議？台媒《聯合新聞網》用懶人包簡單帶你了解。（點圖放大看懶人包👇👇👇）

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什麼是「山道猴子」？

台灣摩托車普及化，拿到駕照的人也越來越多，因此也漸漸出現了一些「三寶」，而在山道上又有另一種稱呼，車圈的人都稱他們為「車界猴子」或是「山道猴子」，常見行為像是過彎吃對向、掛豬肉、看到追焦手就高潮等等，都是有可能發生的危險事。

山道猴子的一生影片內容

山道猴子影片描述一名愛玩檔車的男主角，為了在車友圈、社群上受到粉絲喜愛，不斷的信貸借款、更新設備，在膨脹中失去自我，最終在感情失敗、友情決裂、積欠債務重重打擊之下，於一次跑山競賽中意外死去的人生悲劇。

男主角是一名月收37K（台幣），有學貸、卡費壓力的人，融資後買進了二手重型摩托車，因此社群數增加，他也沉浸在這個「虛榮心」之下，並且和女孩A發展成戀人關係，為了要成為帥氣「檔車情侶」男主角借錢給女友A，幫同樣在玩車子的女友買重型摩托車，結果換來被劈腿的下場，錢也拿不回來，只能繼續這樣生活。

【圖輯】點圖放大看「山道猴子的一生」部分畫面👇👇👇

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男主角被第一任女友當「提款機」後，又遇到了一名女友B，這名女孩對他很仰慕，讓他又燃起希望，再度自我膨脹起來，但是因為前段感情的挫折，男主角對女友B存有很多猜忌，總是認為對女友B身邊的男性朋友有著敵意，甚至懷疑女友B出軌，起初女友B會包容，但因為惡性循環，女友B受不了控制，選擇分手。

最後男主角某次修理重型摩托車時，才發現被前車主騙了，但也無力支付龐大的維修費用，男主角這時還擔心放棄維修換回白牌後會被取笑，選擇和死黨借錢，男主角債務越欠越多，社群經營不利，和死黨也鬧翻，在一次跑山競速中，想超車而撞上對向卡車，最終發生意外死亡，結束了令人不勝唏噓的一生。

山道猴子為什麼會爆紅？網民反應是？

雖然原作者Eric Duan表示這劇情「純屬虛構」，但是因為內容太貼近於現實生活，引起大批人共鳴，2部影片至今已經超過400萬人次觀看，尤其是下集，才短短4天，就已經超過200萬人次觀看，聲量相當大，很多人都敲碗拍「真人版」。

網民好奇哪些部分最貼近事實，很多人紛紛留言「很多吧，負債人生只是你沒看過」、「100%，現實往往比小說還誇張」、「這是紀錄片」、「100%，去台七乙看到的猴子就是」、「山道猴換成房貸猴不就很像了嗎？」、「超真實好嗎！很多自以為理財的其實做的事情也沒有差太多，只是創造自我優越感而已」、「通通都是真的」。

Eric Duan也強調，「本故事內容、人物、對白純屬虛構，如有雷同，表示你也過得蠻慘的。」

專家從「山道猴子」看文明病：自卑心作祟

精神科醫師楊聰財表示，因為現代人普遍離不開社群，許多人都為了經營自我形象而努力，但卻容易在網路世界迷失自我，背後其實相當虛無飄渺，建議可以從「社會壓力和虛榮心理」、「迎合對方期望」、「自尊心問題」來看見問題，正確建立自信，遇到困難時可以尋求支持和援助，或許就能成為人生重要的轉捩點。

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