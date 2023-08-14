「新一代大馬女神」拍葉念琛新戲　網民意見兩極：又拍愛情爛片？

大馬網紅有才華、有顏值的大有人在。近年來，大馬網紅也不再限制於網路內容創作和曬穿搭照，許多都漸漸跨界入樂壇，唱歌、參加節目，甚至是演戲。



最近，剛剛推出寫真和曝光昔日遇潛規則經歷的新一代大馬女神黃潔琪（Miko Wong）就跨界踏入演藝圈參演香港電影。據瞭解，她這一次所合作的導演還是曾拍攝TVB狗血劇《美麗戰場》的葉念琛導演。

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而此次Miko參演的電影名稱為《不是你不愛你》，是港式愛情片「阿寶」系列，電影男女主角則是由新生代文青女神——譚旻萱（Mandy）和《刻在你心底的名字》的男演員陳昊森出演，至於初踏入香港演藝圈的Miko此次則是受邀當客串演員，同為客串的還會有《美麗戰場》裡讓人恨得牙癢癢的女反派「反骨琪」蔣家旻。

據悉，這將會是一部讓大家盡情大哭的愛情電影，導演預告大家必須先準備紙巾入場擦拭眼淚。

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消息曝光後，Miko也在自己的Instagram帳號上分享了和葉念琛導演的合照，同時發文表示：「第一次參與的港產片就是同最鍾意的導演合作，開心豬，大家可以期待下啦！」同樣的葉念琛導演也在自己的Instagram上分享和Miko的合照，並表示很高興合作以及合作愉快。不過對於兩人合作，不少網民卻留言不看好，表示該導演都拍愛情爛片，但也有人力挺支持，表示期待她的演出。

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