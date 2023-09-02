颱風蘇拉│強風吹走充氣水池　西灣河街坊發影片尋找　被鬧爆自私

颱風蘇拉襲港，天文台先後發出8號風球和10號風球，昨晚至凌晨本港受到強風暴雨吹襲，而隨着蘇拉漸遠威力減弱，天文台會在今日（9月2日）下午4時20分改發3號風球。昨晚風勢猛烈，今早有西灣河街坊上傳影片，顯示住宅室外位置有大充氣水池在暴風中被吹走，希望拾獲的住戶與他聯絡。未料帖文一出引來網民炮轟，指天文台早預料蘇拉風力驚人，樓主卻不好好固定水池，「水池唔放氣，雜物唔包紮好」、「明知打風都唔識绑好」、「好自私」。其後樓主家人回覆指，今次是收拾上出現誤會，會吸取經驗，下次會做好防風準備。



網民上傳閉路電視影片，拍到1個充氣水池被強水吹走。（fb群組「筲箕灣西灣河關注組」影片截圖）

樓主今早在facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」發帖，詢問西灣河某屋苑的住戶，有沒有發現1個大充氣水池「吹到你屋企」，如有發現請聯絡。他上傳的閉路電視畫面看到，事發於昨晚，室外位置當時橫風橫雨，鏡頭上方的帳篷激烈晃動，有個大型黃灰色的充氣水池隨風吹走，旁邊的木椅亦吹到移開。

雖有人笑問找到會不會有酬勞，但大批街坊鬧爆樓主不負責任「點解打風唔放氣收埋佢」、「雜物都唔紮好！」、「係我就報警啦，仲好意思叫人畀返你，明知打風仲唔收嘢」、「人哋憑你呢段片claim爆你」。

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部分人留意到除了水池，畫面內其他物品都很危險，指椅子如果吹走飛跌到街上，後果可大可小，「竟然個簷蓬唔拉埋佢？好勇」、「蓬又唔綁好，櫈又係，仲有個吹氣池。其實飛落街會好危險，好自私」。

其後樓主家人回應網民解釋，「其實我哋都驚影響到人，所以諗住問吓谷友會唔會見到，財物損失事小！真心講句，今次係執拾時溝通上出現咗誤會，低估咗蘇拉比山竹更強勁…我哋會吸取經驗，下個颱風一定做足防風措施」。但仍有網民難以接受，認為「好彩冇整親人或者整爛人哋財物，好明顯係你哋疏忽」。

（facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」）