AI繪圖｜假如Superman唔係美國人會係點嘅樣？中國超人意外零違和

AI生成各國「超人」（Superman），哪個國家的最帥？



迪士尼（Disney）都出拉丁裔白雪公主（Snow White）、黑人小魚仙（The Little Mermaid）了，黑人王子還會遠嗎？

這是AI生成的各國「超人」，是不是打破了你的刻板印象？（點圖放大瀏覽）：

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坦白說，好幾個真的沒有違和感！

那麼，問題來了，你覺得哪個國家的超人最帥？

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