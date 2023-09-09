「明星級美女警花」許恬恬再建奇功 嬌聲一句令通緝犯束手就擒
撰文：中天新聞網
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台灣新北市保大正妹女警許恬恬日前在三重巡邏時，見一名男子形跡鬼祟，便對他輕喊「帥哥哈囉！」男子立刻轉頭結果被查出身揹4條通緝，當場被逮捕解送歸案。
石姓男子（46歲）4日晚間9時許走在三重區街上，看見前方有保安大隊警員巡邏，自知通緝所以立刻掉頭往反方向快步走去，女警許恬恬見石男形跡可疑，輕聲呼叫：「帥哥哈囉！」
石男突然被甜美女聲吸引，忘記後方有警察。下意識立刻轉頭一看，沒想到聲音是來自正妹員警的口中。
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石男驚覺是警察已來不及，警員上前進行盤查要求出示證件，石男眼見無路可逃只好配合，遂被警方查出他身揹4條通緝，包括涉及2件竊盜案、1件妨害公務以及1件毒品案，其中1件竊盜案已遭法院判刑8個月，且未如期報到入獄執行，這次被逮就會被直接抓去吃牢飯。
石男通緝身分被查出後，許恬恬還輕聲告知「你有案件唷，配合一下」，隨後當場將石男上銬逮捕帶回警局，訊後將石男移送各地法院歸案。
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