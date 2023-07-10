自助餐MMA｜上海兩女爭位起衝突 拿餐具當暗器互擲 食客急閃避
撰文：中天新聞網
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上海一間自助餐店8日突然上演「MMA」！
兩名女子因為爭搶座位，出現了言語爭執，接著衝突越演越烈，最後雙方拿起餐具開始往對方身上砸，讓其他用餐民眾全看傻眼。
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事後工作人員出面解釋，稱兩人是因為爭奪座位，才發生爭執。
原本一名女子先將東西放下佔位，接著便去點餐，這時另一名拿著餐點的女子過來，兀自坐下，後來佔位的女子回來，兩人都不願意讓出位子，便爆發衝突。
接著2人抓起桌上的餐具、餐盤，往對方身上丟擲，嚇得附近用餐的民眾趕緊閃避。
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隨後工作人員出面，將兩人分開，過沒多久警方也到場。
經過調解後，兩名女子最終達成了和解，向餐廳道歉並賠償了餐具損失。
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