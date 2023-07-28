從聲線表情看出對方是否愛你？日爆紅「相由心生」17大特徵引共鳴

不少人常把心事隱瞞，若有讀心術的話，相信大部分事情，都能更快解決。有日本網民早前分享經驗談，根據多年做櫃台接待、嘗盡的各種客人態度和面色，總結出一套「相由心生」的哲學，引起網絡瘋傳轉發。雖然內文沒作解釋，但該網民的分析一針見血，每每引人共鳴，不知大家也認同這位「神算子」嗎？



有網民日前分析「相由心生」的道理，列出17項「人性」總結，其中聲線和表情，可反映出對方是否愛你？(《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照)

每次接觸不算相熟的人，一般都會因不清楚對方，而說話相當謹慎，怕不小心碰到他們的地雷，是種溝通的美德。不過，若過於拘謹，關係或會停滯，甚至面臨考驗。日本女生「百合」（ゆりか）日前在社交平台X（原名Twitter），分享「相由心生」的道理。擔任接待員8年的她，閱人無數，接觸的客戶超過8,000人，並從中體悟到17項「人性」總結，由外表至肢體動作，都赤裸地呈現出對方真實狀況，讓不少網民驚呼超準，「細微地方都藏有神奇的真相！」

日常習慣可從「體形」得知！(《舉重妖精金福珠》劇照)

不良習慣可從「體形」得知！

在「百合」的分析中，無論任何個人的個性或狀態，皆可透過肉眼略知一二。如「聲音」和「表情」，會流露出真實情感；每當出現壓力時，只要看「肌膚狀態」便能得知；而一個人的美好或不良生活習慣，更會反映在「體形」上，即若飲食不節制或懶散，身材都會較勤健身的人多贅肉。除了上述分析，以下的17個「相由心生」真理，大家也有共鳴嗎？

1. 自信可從「眼神」展現

2. 感情可從「聲線」展現

3. 習慣可從「體形」展現

4. 精力可從「姿勢」展現

5. 感情可從「表情」展現

6. 品味可從「服飾」展現

7. 對美的追求可從「指甲」展現

8. 整潔度可從「頭髮」展現

9. 壓力可從「肌膚」展現

10. 生活習慣可從「牙齒」展現

11. 思考方式可從「態度」展現

12. 真本性可從「離開」當刻展現

13. 生活方式可從「面容」展現

14. 氣質可從「言語」展現

15. 馬虎可從「走路方式」表現

16. 不安可從「腳」表現

17. 內心餘裕可從「善良」表現



善良最重要

最後的一項，「百合」認為尤為重要，表示有多少的「善良」，就會得到相應內心的充裕。擁有接納和幫助他人的想法，等於寬容自己，擺脫複雜的勾心鬥角，對自己來說算是放下一個重擔，讓內心騰出更多的空間，表現出從容的姿態。

這讓筆者想起作家慕顏歌的《你的善良必須有點鋒芒》，裡面提到「善良是種選擇，但善良不該等同妥協或吃虧。」在熱心助人的同時，亦要為自己設底線，「不要習慣了容忍和退讓，結果慣縱他人，為難自己。」為人設想的同時，要學會愛自己，永遠將自己放首位，這樣才能更加認識自己，達致內心遊刃有餘的狀態。