投行愛約炮，券商愛嫖娼？與金融男交往前，你要知道的遊戲規則！

陸家嘴（上海金融區），金融街，國貿CBD。只要你的人生在北上廣深的這些地標逗留過，就或多或少見過一個羣體，他們行色匆忙，嘴裏流淌過幾千萬甚至幾億的資金。



在交友軟件上，他們變成了Richard，William和David，用自己站在落地窗前的照片和一大串英文，拼湊着外人對他們的想象，並在簡介裏雲淡風輕地寫下自己的身份：金融搬磚狗。

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01 金融男風評跌落谷底

金融男，曾經的天之驕子，如今變成了擇偶市場的P2P，隨時潛伏着暴雷的危機。最近給「金融男」這個老人設刷綠漆的，是電視劇《裝腔啓示錄》，它被稱為暑期檔黑馬，作為國產劇難得地拿到了豆瓣8.3分。這部劇改編自柳翠虎的豆瓣連載小説《裝腔啓示錄》，把北漂故事放在了北京國貿CBD商圈，甚至集中在了WFC（環球金融中心）這座具體的寫字樓附近。每個人的身份都清晰明確，感覺這次的編劇終於上過班了。

女主角唐影是紅圈律所的三年級律師，租房住在姚家園路附近的「老破小」六里屯北里，目測月租7000元左右（人民幣，下同），加班的時候整夜睡不了幾個小時，被領導罵完也只敢假裝喝水，想買奢侈品也是在微商那裏買剪標貨。男主角許子詮，傳説中的投行男，定位大概是「三中一華」券商機構的VP，房子買在朝外大街的新城國際，參考價128,043元/平米，開奧迪RS6，帶小團隊，是標準的35歲鑽石金融男模版。

這部電視劇之所以評分高，很大程度上在於國產劇難得在人、物、景的細節上用心（當然在英美劇中，細節用心早已不算什麼優點了）。比如，空鏡裏的朝陽公園跑道、夕陽下的華貿中心、四惠的過街天橋、金台夕照附近的寫字樓羣、國貿商城的奢侈品店——每一個朝陽區北漂看到了，可能都會有種「誰在偷拍我打工」的錯覺。

比如，一個投行金融男的出場應該是什麼樣的？噴蔚藍香水，穿定製西裝，隨手就能掏出Le Labo已經停產的佛手柑香膏，給女主推薦香水，掏出鋼筆在手心寫的是法國品牌阿蒂仙（L'Artisan）。吃飯選的是人均1000元的餐廳，隨手在路邊買的禮物是卡地亞的Trinity戒指。弱水三千，帥氣多金的金融男偏取你這一瓢——這種都市愛情幻想，當然會讓漂泊中的孤家寡人上頭。

但還是醒醒吧。「現實中投行VP一般不會看上這種senior律師的，大家都是明白人」，豆瓣網友如此評價。電視劇只是電視劇，真碰上許子詮這種級別的金融男，普通女孩趕緊連夜坐火車跑吧，你不可能是他唯一的女友，連人家的小拇指頭都玩不過。僅從男女關係的角度出發，「金融男」在近十年來的口碑風評一路下跌，大尺度花邊新聞做出了突出貢獻，以至於整個金融行業都變成了婚戀市場的下水道。

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錢權色總是交織在一起出現。離錢越近的地方，人的心裏總不會太乾淨。總經理搞經理，經理搞實習生，總監出軌下屬，下屬劈腿同事，如同鬥獸棋一般環環相扣。要麼就是「已婚男女同事在會議室啪啪啪被撞破」，要麼就是「兩人夜場叫了七個」，要麼就是「某500億規模的基金經理約60萬的炮」，跟留學生的八卦PDF比起來，金融圈的每個瓜重量都很壓秤。刷着今日頭條的老百姓就像是紅男綠女play中的一環，年復一年被迫觀看形形色色的桃色新聞。

大眾眼裏的金融圈，是一部集體下半身失調的羅馬帝國豔情史，在這裏流傳着一句古老的民謠：「投行愛約炮，券商愛嫖娼，基金喜歡睡前台和銷售，體制內容易和同事鬧婚外戀，外資行和私募基金的同業對外圍女的行情瞭如指掌。」打開小紅書搜索「金融男」，用腳後跟都能想到，第一個關聯詞就是「渣」。

渣男的確是刻板印象，但這種刻板印象實打實影響了這羣人在戀愛市場中的風評。總有源源不斷的金融人，加深着「金融圈亂搞男女關係」的刻板印象。聊天記錄和PDF滿天飛，早年還有大量身體負距離接觸的視頻流出，豐富了老百姓的飯後八卦。去年，某知名量化投資人的聊天記錄曝光，他的言論更是讓人跌破眼鏡。因為自己卷得太辛苦，他希望兒子以後不用多麼有出息，只需要多和幾個女人發生性關係，多給老爸生孫子。甚至還炫耀年幼的兒子零花錢太多，現在手邊已經有了兩個女朋友。

金融男樂於計算的形象深入人心。按高情商的説法，他們都像《沙丘》裏的人形計算機門泰特，小眼一轉，分分鐘幾十億上下；按低情商的説法，他們擅長「一魚兩吃」的套路，一旦你放鬆警惕，很有可能被人家耍了還幫着數錢。自從金融男代表人物，某經濟學家讓空姐前女友倒賠900萬的新聞傳遍大街小巷後，大家對金融男的敬畏之心油然而生——想在他們身上撈點錢，先掂量一下自己有沒有這個魄力。

環球同此涼熱，海內外金融圈的風評都好不到哪去。前幾年，已婚約會網站Illicit Encounters的調查顯示，從事金融工作的男性比其他職業的男性更有可能出軌。另一個提供婚外情約會服務的網站Victoria Milan採訪了5650名女性用户，調查哪種職業的女性更容易出軌，結果金融從業者拔得頭籌。在國外，金融男的對應稱呼就是finance bro，這是一羣在紐約街頭疾速行走、侃侃而談，穿着高盛和Patagonia聯名的抓絨背心，每天只關心賺錢和約炮的人。

我一直以為《華爾街狼人》裏的磕藥打炮是誇張的戲劇化處理，直到一位美本美碩的金融男告訴我：沒錯，華爾街確實好不到哪去。紐約大投行的同業，每人至少有3個城市限定女友；他們被戲稱為「冰山來客」，時不時會聚眾吸入純白色粉末，因為毒品會讓人保持「sharp」的思維能力，加班更提神。兜裏票子多了，總要想着法子花出去，可能是黃賭毒，也可能是別的。

包括《紐約客》在內的許多媒體都陰陽過華爾街人士——

金融圈有一款app叫做Blade，是專門給金融男打直升機的Uber；跟金融男約會時，他戴着藍牙耳機打工作電話就是你們的前戲；金融男會帶你去酒吧，給你點一杯20種配料的雞尾酒，然後自己裝b的點一杯威士忌純飲；金融男會對那些娶了同齡女性的男人刮目相看；當老闆祝他們聖誕快樂的時候，一個金融男會真誠地哽咽。 紐約客

十個金融男，有九個都不會公開自己的戀愛關係，女孩們長點心吧。 Insider

和金融男約會，不管放在世界的任何地方，都是一項勇敢者遊戲。

02 永不上岸的金融男

但凡是談過金融男的女性，80%都會眼含熱淚地勸退你：快跑，金融男狗都不談。金融男有兩種消失，一種是忙得消失，一種是渣得消失。

今年27歲的Diane對此深有感觸。Diane在一家風投機構的後台工作，根據她的總結，金融男是一羣收入較高、長相不錯、非常會收拾自己、談吐讓人非常舒服的男性。而這些特質結合在一起，組成了他們身上最大的特點：傾向於多偶關係，永遠不會和人一對一綁定。這或許和金融男擅長「多線程工作」的特點息息相關：手頭上不會總有一支股票，雞蛋總是放在許多個籃子裏。「正是因為他們有多線程工作的能力，所以他們在情感關係裏也擅長多線程操作」。

Diane告訴我，由於一級市場的圈子太小，機構之間互相都認識，所以她每次和金融男約會都會刻意模糊自己的身份信息，因為金融男尤其熱愛「查同行户口」。她曾經在約會軟件上match了某家投資機構的投資人，一上來就盤問她在哪家機構上班，「我給他提供了其他信息，他就開始把相關機構的名字全部找出來，逐一問我，是這家嗎？是那家嗎？」圈子太小，總是免不了尷尬的時刻。包括且不限於在公司後台的招聘信息裏，看到了自己前幾天match過的男嘉賓。由於總是擔心被同行開盒，她之後便很少和金融男約會了。

根據Diane與金融男交手的經驗，他們是一羣「習慣性用錢解決問題，並且為人處事情商極高」的人。因為金融行業本身帶有銷售的性質，所以你總是能在金融男身上嗅出一絲乙方的氣息，哪怕是約會。回憶起來，她曾經和一個紐約大學畢業的量化基金經理約過會。對方忙起來能有多忙？從頭到尾，兩個人連面都沒見上一次。每次因為工作爽約的時候，對方總會發紅包撫慰一下Diane。印象最深的一次，對方臨時放鴿子，立刻點了300塊錢的法式甜品外賣送到了她的公司樓下。「金融男習慣用小禮物和金錢來為他們的錯誤和爽約買單，這就是他們的思維方式：錢能解決一切問題。」

道理是這個道理，但並不是所有金融男都願意花錢。Diane的朋友曾經遇到過這樣一位金融男，坦言自己從上海來深圳出差，剛失戀很寂寞，希望女孩能出來陪自己吃飯，還發了幾百塊的紅包表達誠意。於是女孩發給對方一家人均2000元的日料，沒想到對方立刻反悔，找了各種理由推脱。女孩只好表示遺憾，下次再約，結果男方一聽態度大變：「你既然不能出來陪我，那就把剛才的幾百塊紅包退給我，如果24小時沒有退還，我會告你詐騙。」

拋開錢的爭議，就是色的問題。Diane告訴我，在金融圈裏，開放關係就像粗茶淡飯般日常。許多同行的老闆和合夥人們，都處在開放關係之中。但在她看來，開放關係只是男人的話術和詭計，女性大多是被裹挾進去，不得不默許，最後都會演變成男性單方面亂搞。「甚至有一個做私人銀行的金融男和我朋友吃飯，同時帶了四個女生一起來，他們就是享受這種被鶯燕環繞的氛圍。」因為職業原因，金融男經常出差，所以很多人都發展了「城市限定女友」，在不同城市之間保持着多偶關係。從某種角度而言，金融男才是真正意義上的「全國空降」：「別想深究他們到底有多少個女友或炮友，因為他們不會和任何人進入長期親密關係。」

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在人渣氾濫的圈子，Diane早就對金融男祛魅了。但她能理解，為什麼還是有許多年輕女性前赴後繼地往金融男的坑裏跳。「説實話，一個長相不錯，談吐不錯，打扮精緻的男性往那兒一站，確實是挺有魅力的。但你如果扒開他的人皮面具，就會發現裏面是一坨屎。一部分金融男就是借用行業光環，去騙那些二十出頭的小姑娘，她們根本不清楚金融男的劣根性，改不了的。」雖然也有正常的金融男，但其稀有程度不亞於屎裏淘金。

根據Diane的觀察，他們最擅長的就是在年輕女性面前「晃晃錢袋子」，時不時會顯露一下自己的實力，「但其實，他們的錢是不會花在女人身上的。他們很講究性價比，會用最少的錢，索取女性最多的情緒價值。」對於短擇的女生，他們不會投入太多成本，不要幻想金融男會帶你「摘星」或是打卡什麼高級餐廳，人均200塊的預算就是基本餐標，正是因為金融男對ROI（投資回報率）的精準控制，才能讓他們在每個女友身上都能實現「最低成本的維護」。

這是一羣被社會慣壞的男人，也確實有一些投機的女性看中了他們身上多金的特點，想要下注撈一筆，這些因素綜合起來，把金融男出軌的成本降到最低。「反正這個女人不能讓他們開心，那就再換下一個，他們的選擇太多了」。Diane希望所有女性都認清的一個現實：「一個男人再有錢，開豪車，住7000萬的房子，那個錢沒有花到你身上，跟你就是沒有關係的，錢再多又有什麼意義呢？女孩們靠自己努力也可以過上很好的生活。」

在從業這些年裏，她看透了金融男身上「又卑又亢」的隱藏性格。前幾年大環境好，確實讓一部分人賺到了錢。年輕的時候佔有了太多財富，而自身的修為卻接不住這麼燙手的錢，人就會開始相信「錢是萬能的」。「尤其是一路奮鬥上來的，努力做題，考上清華北大，進了三中一華這樣的公司，賺到了人生第一個一百萬，他們的心態非常容易在這個過程中扭曲」。

就像網上許多人討論的，金融男非常喜歡曬五星級酒店，曬商務艙，這都是他們的常規操作，涉世未深的女孩很容易就被虛假的人設騙進去了。Diane非常不屑這些操作。不管是吃飯還是酒店機票，其實都是公司報銷的。「當一個金融男脱離了這些平台以後，他這個人本身還有什麼品質是值得欣賞的？如果沒有的話，那這個人就沒有深交的必要。」

另一個券商女孩Phoebe，今年剛滿30歲，如今的她已經成功擺脱了對金融男的濾鏡。巧的是，Diane和Phoebe都告訴過我一句相同的名言：金融男是「短擇」的海洋，且永遠不會上岸。如果一個金融男會上岸，那麼只有兩種方式。一種是一直約炮一直玩，玩到玩不動為止，最後找一個年輕貌美的嬌妻，過上了幸福的三胎生活；另一種是攀附上了大佬的千金，終於成為贅婿，吃上了金軟飯。

Phoebe發現，金融男被社會賦予了太多本不屬於他們的光環，其實許多人都是行走的人形生殖器官。他們往往一開局就會拋出自己「愛無能」的話術——比如「我現在的狀態不適合談戀愛」「我不相信我在北上廣深能遇到真愛」「我還沒有做好進入穩定關係的準備」。「什麼叫沒有做好進入穩定關係的準備？等大客户的千金給他發來酒店房間號的時候，他們估計一個猛子就準備好了，恨不得給內褲裏都噴上香水，還是1000塊錢以上的」。

在Phoebe和金融男約會的這些年裏，見識過不少荒唐事，也總結了不少經驗。去年她crush了一個從華爾街回來的金融男，約會幾次後，對方告訴她，其實自己結過婚，不過妻子留在了美國。Phoebe感慨道：這算什麼？「老婆孩子在天堂」的另一種版本？

並且精英金融男，一定會在剛見面時強調自己「美本美碩」的尊貴身份。如果是紐約大學stern商學院、賓夕法尼亞大學沃頓商學院或者倫敦政經學院，那更是光宗耀祖的金字招牌。尤其是在某個以精英交友著稱的社交軟件上，人均學歷直逼中科院，每個人都恨不得把自己的黃金簡歷貼在腦門上。

根據Phoebe的觀察，金融男熱衷於追求「安全的刺激」。一方面他們極度怕死，另一方面他們有極大的裝B需求。所以他們熱愛一些不那麼危險的户外運動，來展示自己日常的趣味和審美。比如衝浪、滑雪、攀巖、徒步。如此一來，每個金融男的頭像都變成了流水線户外照片：藍天白雲大自然，始祖鳥的行頭，露出三分之一張淡然的側臉，一看就是VP（Vice President）以上，MD（Managing Director）未滿。

Phoebe告訴我，通訊錄裏的William、Richard、Eric使用的是同一模板的頭像，害得她好幾次差點認錯人。在她眼裏，這就是一羣包裝精緻的金錢奴隸，沒有絲毫性吸引力。「人本身還是追求意義的動物。他們的職業和工作，很難完全滿足他們的成就感和意義感，所以他們假模假樣搞一些代餐，好像流水線生產出來的AI，不像活人。」如果一定要説金融男的優點，那就是約會非常老練，甚至自帶服務意識。他們常年和高淨值人羣打交道，連世界上最難伺候的人都能伺候得舒舒服服的，哄一個年輕女性開心，簡直就是降維打擊。

Phoebe告訴我，和金融男約會，你只需要化好妝等他出現即可，他們連約會都有一套SOP（標準作業流程）：「他們會提前一週左右發出邀約，跟你確認具體的時間，給你安排餐廳、電影、酒吧，遵循你的意見，發兩到三家給你備選，確認你吃不吃辣，有沒有忌口。」而高段位的金融男海王，不僅不會讓你覺得油膩，還會讓人不小心就陷進去。「這點很像《裝腔啓示錄》裏的許子詮，韓東君把金融男的那種模糊感，在咯噔和心動之間，那條非常難以琢磨的界線，那個灰度，他演出來了。你無法確定，他到底是在撩你還是在喜歡你。他處於一種巨大的不確定性之中。」

這也是他們所處的行業賦予他們的思維方式。「金融交易本身就不是非黑即白的，不像寫代碼，他們的工作本身就能夠承受極大的風險和不確定性，感情中當然更是這樣，真誠中充滿了套路。普通人算不過他們的。」所以Phoebe覺得，如果《裝腔啓示錄》的結尾，是許子詮和女主「上岸」結婚，那才是真正的爛尾——現實中這個級別的金融男，絕對不會在35歲為了任何女孩停留。Diane也如此認為。在國貿CBD，比六點準時下班更荒唐的，是金融男許子詮甘心炸掉魚塘，交付真心。

而分辨金融渣男的套路也很簡單。如果他在交友軟件的簡介上寫下了「Carpe diem」 「YOLO」 「For fun/happiness」 「chill」等等術語，那基本上只會尋找短期關係，説白了就是炮友。Phoebe剛好在前幾天就碰到了現成的案例。You Only Live Once已經快要變成金融男的約炮開場白了。好在輕舟已過萬重山，Phoebe説，以後她再也不會喜歡任何金融男了。

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03 「燒倉房」

在電視劇《裝腔啓示錄》裏，有一段非常出圈的情節。前情提要是這樣的：耿樂扮演的頂級資本大佬馬其遠，平時喜歡約會年輕女孩。在朝陽公園跑步時遇到了女主的漂亮妹妹，聽到女孩租房住在老破小，就故意約她出門騎共享單車喝羊湯。認識女主唐影之後，便帶着她出席各種大佬聚會。Diane告訴我，這就是金融圈的「arm candy」，女伴文化。

當女主看到另一位老闆的女伴是一位會背古詩詞的女主播的時候，才意識到，自己律師的身份，也只不過是arm candy的外包裝紙，是酒桌上被大佬們觀賞、嘲笑的景觀罷了。

她的內心終於覺醒——

你們這種人真的很奇怪，一方面覺得人家無用，一方面又非常喜歡帶她們去感受不一樣的風景，看更好的世界，給她們更好的生活。等到她們完全適應了這樣的生活，徹底地被你們資本一點一點蠶食之後，再一腳踢開，等着她們絕望崩潰。因為不同的女孩，不同的崩潰，是不同的風景。你們就是喜歡這樣去折磨這些年輕姑娘的意志，因為這就是你們覺得最值得燒的倉房。 《裝腔啓示錄》劇集

這段振聾發聵的「燒倉房」台詞，往前追溯，就是韓國導演李滄東的《燃燒》，而《燃燒》改編自村上春樹的短篇《燒倉房》。在電影《燃燒》裏，海美就是一個底層貧困女孩，在非洲旅行時遇到了有錢人Ben。Ben住在江南區的豪宅裏，愛好就是收集海美這樣的窮女孩。

在一次聚會之後，Ben告訴劉亞仁扮演的宗秀，自己平日的愛好，就是「燒廢棄的塑料大棚」，因為無人在意她們，即使消失了也無所謂，警察也不會管。所以，他保持着每兩個月燒掉一個大棚的習慣。説完之後，Ben帶着海美坐着保時捷離開了。宗秀再也沒有見過海美，他默默地尋找，最終發現，海美終究是「被燒掉了」，只留下了遺物。而下一個無知的倉房，已經傻傻地坐在了Ben的豪宅裏。

「我覺得世上好像有很多很多倉房，都在等我點火去燒。海邊孤零零的倉房，田地中間的倉房……反正各種各樣的倉房。只消15分鐘就燒得一乾二淨，簡直像壓根兒不存在那玩意兒。誰都不傷心。只是——消失而已，忽地。」

「但倉房是不是已沒用，不該由你判斷吧？」

「我不做什麼判斷。那東西等人去燒，我只是接受下來罷了。明白？僅僅是接受那裏存在的東西。和下雨一樣。下雨，河水上漲，有什麼被衝跑——雨難道做什麼判斷？」 （村上春樹《燒倉房》）



而此時此地，倉房們變成了流連在國貿、金融街或陸家嘴的年輕女孩們。她們一無所知，還以為自己碰到了真命天子。有些人就是喜歡燒倉房，喜歡看你不懂裝懂，喜歡看你故作鎮定，也喜歡把一個在岸上行走的女孩拽下水。當一個女孩打不開特斯拉車門的時候，對於他們而言，這就是一種惡趣味的景觀。金融男之所以變成了女性在擇偶市場避之不及的羣體，也就變得很好理解了——當所謂的光環褪去之後，真實的面目終於浮現。於是，再也沒有人想變成那處燃燒的倉房了。

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