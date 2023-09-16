這款另類門鐘比傳統還要好　就連鄰居都可叫出來　網民：期待叫聲

玩具「尖叫雞」因為長相滑稽，又能發出逗趣聲音，惡搞性質受到許多人的喜愛。不過越來越多人會把它用在生活上，先前有人在車庫後方掛了一排「尖叫雞」，因為怕倒車去「A到」，現在又有網友發現，有人家的門口掛著一隻「尖叫雞」，並表示「這是門鈴」。



一名網友在臉書「路上觀察學院」貼出一張照片，可見照片的左方掛著一隻「尖叫雞」，旁邊則貼了一張紙條，上面寫著「這是門鈴，本雞已定期消毒，請安心使用」。

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這有趣的畫面馬上引起網友討論，至今已經快9千人按讚，不少人笑說，「相信我，這絕對比傳統門鈴好用上萬倍，連隔壁鄰居都叫出來」、「我曾經騎車在路上被這種喇叭叭過，對方還是腳踏車」、「這個創意可以」、「很期待他的叫聲」。

也有人表示尖叫雞用處好多，「這隻雞的功能，一直被解鎖」、「這雞有好多用處」、「好用，以前每次去紀念品店都會去壓它」、「倒車時也可使用喔」、「原來是這樣用呀，回家立馬安裝」。

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