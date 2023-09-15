AI繪圖設計的「未來中國建築」驚豔網友　天馬行空又不失傳統元素

城市裏千篇一律的現代主義建築，大家看膩了沒有？



最近，有博主用AI生成了一組新未來主義東方建築，被網友們直呼驚豔！

亭台樓閣配飛檐 充滿未來感又富中式元素（點圖放大瀏覽）：

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玻璃+鋼骨的現代材料，配上亭台樓閣+飛檐的傳統中式建築元素，整個畫面又充滿了未來感！真的很絕！

雖然實用性有待考察，但AI確實打開了人的思維，提供了更多想象的可能。這會是你理想中的未來中式建築嗎？

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【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】