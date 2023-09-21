黃大仙酒樓$698套餐埋單變過千！食客質疑「屈老人家」　網民咁睇

為免爭拗，落單及結帳時要看清價錢是正常做法。有網民早前與年長親戚到黃大仙一酒樓用餐，一行人點了1個售價為689元的套餐，份量足夠5名長者及外傭食用。沒想到結帳時酒樓卻指上菜時錯誤提供了另1個過千元的套餐，因此要照餐點價錢收費，食客對此大感不滿，質疑酒樓「屈老人家」，刻意「落貴單」，但酒樓卻反指她進食時無留意。事件引來網民熱議，有人認為酒樓做法難免令人覺得有蠱惑，但亦有人覺得食客有責任核對落單及上菜紀錄，有問題應及早查詢，而非用餐後才提出。



有網民早前與年長親戚到黃大仙一酒樓用餐，一行人點了1個售價為689元的套餐，沒想到結帳時酒樓卻指上菜時錯誤提供了另1個過千元的套餐，因此要照餐點價錢收費。（fb「飲食黑店大全」圖片）

有網民早前於facebook群組發文，稱日前與家中長者及親戚到黃大仙一酒樓晚餐，「諗住近近哋，平平哋」，眾人選了餐牌上1個價值698元的套餐，認為份量足夠5名長者及外傭食用。直至結帳時，樓主獲收銀員告知埋單共約1,100元，她即質疑「點解咁貴」，檢查帳單後才發現她所點的B餐被改成A餐，「居然變咗A餐！但枱單係手寫B餐喎」。

從她上載的餐牌可見，她所點的套餐B包括有「金湯焗珍寶蝦球伊麵」和「清蒸生猛虎杉斑」，而較貴的套餐A則包括「上湯焗澳洲龍蝦伊麵」及「清蒸游水海星斑」，兩餐均配「金瑤鮑魚翠銀苗」及1款自選小菜。

樓主於是向收銀員指出問題，但對方卻冷靜回應稱「你食咗喇喎」，她因而大感不滿，質問：「我叫B餐，你手寫枱單都係B餐，仲寫埋價錢$698，你哋落單就A餐？趁住全枱老人家傾偈，冇留意食咗，你哋就可多$300？」收銀員聞言則「充滿自信」反駁，指2個套餐大部分食材也不同，認為樓主進食時應能發現，「你冇留意條魚唔同？食之前你唔出聲？而家你食咗，你享受咗，咪當同老人家食餐豐富啲囉」。

樓主對被迫「硬食」感不忿，明言不會再光顧，甚至質疑，酒樓職員做生意手法不老實，刻意針對長者。（fb「飲食黑店大全」圖片）

樓主對被迫「硬食」感不忿，認為兩個套餐「係蝦、龍蝦和條魚唔同，其他小菜係完全一樣喎」。她又指同行長者感到「好肉赤，離開酒家仲好唔忿氣，亦好唔明究竟落單嗰個錯，定係食嗰個錯」，明言不會再光顧。樓主甚至質疑，酒樓職員做生意手法不老實，刻意針對長者，「從阿姐嘅專業反應和對答自如，有理由相信唔止一次發生此類事件啦，好明顯係刻意落個貴餐，收貴幾百蚊」。

帖文引來網民討論，有人認為樓主即使顧住聊天，也不會分辨不到菜式，質疑她當下未有提出疑問，「傾偈就唔知自己食咗啲乜？事實係你又真係食咗，你以為咁好蝦球嚟咗龍蝦？食咗先算？」、「又唔一定專登嘅，落錯單都常見，問題係送到嚟又食埋」、「擺上枱都應該分到蝦與龍蝦，當刻又唔出聲，食完又扮分唔到，攞着數，兩邊都唔抵幫，仲好意思擺上網」。

另有網民認為，即使上錯菜式，餐廳亦應為錯誤負責，若堅持收費難免令人覺得蠱惑，「傾偈就唔知自己食咗啲乜？事實係你又真係食咗，你以為咁好蝦球嚟咗龍蝦？食咗先算？」、「佢見你哋老人家多，睇死你唔敢搞大件事，應該報海關，有證有據，一定告得入」、「酒樓上錯嘢，個客有提到係好，但無提到食咗，都係酒樓蝕，唔係要個客蝕錢」。