外賣送上門、電話無人聽　外賣員曬住等到嬲　見顧客真身秒內疚

馬來西亞外送員依凡（Irfan Rizam）日前送餐時，因為在烈日下等候多時而感到不耐煩。



但不滿的情緒卻在顧客開門取餐時一掃而空，因為他這時才發現，對方居然是一名行動不便的大叔，也讓他為自己的情緒感到十分內疚。

原來食物是別人暗中點來送給大叔的 所以才遲遲未開門（點圖放大瀏覽外賣員分享的影片截圖）：

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綜合當地媒體報導，外送員依凡22日在TikTok發布影片，與網友們分享他近日一次難忘的送餐經驗，表示他某天送餐抵達指定地址時，卻發現顧客遲遲未前來開門，打電話也沒有人接，讓依凡心生不滿。

伊凡指出，雖然訂單上寫明了顧客是一名殘疾人士，但由於當天的陽光十分猛烈，因此在烈日下等候的依凡覺得相當不耐煩。

過了一陣後，屋內傳出一把聲音，並把大門打開，「當門打開後，發現前來取餐的居然是一名坐著輪椅、腿部截肢的大叔」。

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依凡形容，大叔取餐後，面上露出歡喜的笑容，因為這是別人為他訂的餐，「他看起來並不清楚自己有外送，所以才花了一點時間過來取餐，這也讓我為自己剛剛的情緒感到十分內疚」，而依凡也請求對方原諒。

影片在網上曝光後，瞬間吸引了不少網友注意，還有至少7萬人為依凡點讚。

也有網友留言稱，自己看完影片後，想起了已故的父親，請求依凡幫忙送食物給大叔，並表示他會在事後付款。

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