合味道杯麵熱量｜12款口味熱量排名最常食最低卡　哪款1個=4匙油?

杯麵不屬健康食品人人都知道，但大家總是抵擋不住它的誘惑，有時夜深、上班、溫習時都忍不住吃一個。但它的卡路里有多少？當中熱量較低的又是哪款口味？有營養師就對最常見的12款合味道杯麵進行整體分析。



合味道杯麵香辣海鮮味世界第一？1個杯麵4匙油！

香辣海鮮味世界第一。（圖片資料：日清食品）

杯麵口味眾多，哪個才是你的最愛呢？根據合味道的官方網站指，日清食品在2016年5月舉辦了「世界合味道總選舉」，讓消費者投票選出最喜愛的口味，結果香港代表「香辣海鮮味」獲得第一位，成為合味道杯麵最受歡迎的口味。

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杯麵。（圖片資料：istockphoto）

香辣海鮮味杯麵，不但在口味上獲勝，在總體營養上原來也是脂肪、熱量最低的選擇！香港營養師Cherie Law在個人社交平台上，分享了合味道杯麵的營養分析。熱量最高的是鮮蝦豬骨湯味，有352個卡路里、17克脂肪，相當於4茶匙油；而脂肪含量最低的就是香辣海鮮味，有319個卡路里、11.8克脂肪。

合味道1個杯麵打爆1日鈉攝取量 營養師：千萬別喝湯

杯麵除了脂肪和卡路里要注意外，當中的納含量也要留意。根據世衞建議，一名成年人每天的鈉建議攝取量為2000毫克，即約相等於一平茶匙食鹽。而根據營養師 Cherie Law的分享，合味道杯麵的鈉含量相當驚人，鈉含量最低為雞肉風味杯麵，有1197毫克的鈉，佔一天建議攝取量的一半有多；而鈉含量最高的為冬蔭功口味杯麵，有2318毫克的鈉，完全打爆了成年人1日的建議攝取量。

按圖看12款合味道杯麵營養成分：

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食安中心指，如果身體內的鈉水平偏高，有可能會令鈉質積存體內，因而引致高血壓。營養師亦提醒大家，因為杯麵的味粉經已落在麵中，並非如方便麵般附上調味料包，不能把味粉分量減少，所以杯麵含有極高鈉質，長期食用好容易出現鈉攝取過量的情況，因此千萬別喝湯，而食完杯麵後，建議進食返高鉀水果幫助排鈉質及去水腫，例如香蕉、火龍果和奇異果。

資料來源：食安中心/世衛/營養師 Cherie Law