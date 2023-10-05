煮麵貼士｜即食麵點煮好味健康？專家教熱水分2次加 天然調味推介

颱風天在家煮即食麵超級方便，食安專家建議，即食麵熱水可分兩次加，若需要更多調味，可以加入九層塔、香蒜等天然調味料，或是減少即食麵的水量，都能讓即食麵有足夠的風味。



第1次加熱水 煮1分鐘倒掉

很多人會在颱風天選擇吃即食麵，台灣林口長庚醫院臨床毒物實驗室兼任護理師譚敦慈表示，其實建議泡即食麵時，先放熱水在即食麵中一分鐘後倒掉。這是因為可以藉此減少吃下不必要的添加物與油脂。

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第2次加熱水 加入調味粉油包

第一次熱水倒掉後，譚敦慈建議可再加入少量調味粉後再加第二次熱水， 但台灣即食麵除了調味粉，還有特有的油包，油包主要仍以提味作用居多，在外國的即食麵通常僅有粉包，因此即使油包減量加，即食麵還是會有足夠的味道。

另外，若有肉類調理包，可先將固體食材肉類夾起，液體倒掉，以減少油、鹽、糖份的攝取。如果可以的話，儘量多加青菜、蛋白質如蛋、肉等食材。

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天然調味九層塔、香蒜 不要喝湯

如果需要更多調味，譚敦慈也建議，可以加入九層塔、香蒜等天然調味料；或是減少即食麵的水量，都能讓即食麵有足夠的風味。但她也特別提醒，即食麵的湯，由於有很多鹽分、油，可以嘗嘗味道，但儘量少喝甚至不喝。

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