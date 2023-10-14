台網紅目擊色狼公然對陌生女子性騷擾　22秒影片惹公憤：好可怕

台灣百萬YouTuber愛莉莎莎經常分享旅遊和生活之道，線上課程副業經營有成外，與羽毛球教練呂杰陽感情狀態也相當穩定，偶爾會在社群大方放閃，羨煞眾人。愛莉莎莎昨（13）日到台北板橋某銀行交易時，突然遇到一名男子插隊，並對櫃台小姐言語上性騷擾，不要臉說：「妳穿辣一點，我看也不犯法阿。」



愛莉莎莎在IG Story分享，「到銀行交易，遇到變態突然插到我旁邊，把裡面櫃台小姐」。只見22秒的影片中，男子對櫃台小姐說：「我看不犯法吧？對不對？妳穿辣一點，我看也不犯法啊，我只要不言語騷擾、不肢體碰觸，我看沒關係啊，她穿多短、褲子多短，我用看的啊，那我也不偷拍啊，這樣沒錯吧？我不犯法，我只看的啊，看可以吧？不然穿那麼辣給誰看啊？」

【圖輯】點圖放大看更多愛莉莎莎IG靚相👇👇👇

+ 17

愛莉莎莎傻眼直呼，「我覺得根本言語性騷擾」，幸好保全隨後將他趕走，也警惕粉絲「住板橋的，小心這個人，好可怕」。

【同場加映】港女放工飛的往男友家 遭的士司機言語性騷擾 內容勁露骨嚇到喊（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3

延伸閱讀：

王彩樺爆欠債！師父澎恰恰伸出援手「擺攤賣泡菜」 超怕債主上門

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】