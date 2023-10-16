台美女慘遭養父關狗籠毒打　被救出已不似人形：寄人籬下只能順從

台日混血女星篠崎泫推出新書《別讓世界奪走你該有的燦爛：餘生，只需要取悅自己》，升格作家的她14號舉行簽書會，吸引500讀者到場支持，讓她感動不已。篠崎泫用出書作為出道十週年的里程碑，赤裸裸剝開過往，過程快要精神分裂，甚至接受精神治療，導致出書時程延後，但她慶幸自己沒有放棄。



篠崎泫此本書中記載許多過程的不好記憶，先前她就在節目中透露被養父當成活體獻祭、甚至被關狗籠，因寄人籬下只能順從，否則會被關進狗籠毒打，直到親戚得知此事時，她已被凌虐得不似人形。篠崎泫表示，當時連平時不苟言笑的嚴格外婆都心疼哭了：「這是我第一次看到別人為我落淚。」

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很多人聽完篠崎泫的故事後，無法置信她到底如何活下來的？篠崎泫笑說：「現在透過寫書也好，透過訪談也好，就勇敢再去梳理這些回憶。的確過去是有壞念頭，但最難能可貴的是自我約束，很慶幸自己沒走偏，有點像是某程度的叛逆，別人越覺得妳會怎樣，我就越不怎樣，活成我想要的樣子。」

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