AI繪圖｜《網球王子》小鮮肉真人版 火爆海堂薰秒變「夜店牛郎」
撰文：日本設計小站
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AI生成《網球王子》真人版！
每一個都好帥啊！不過也有網友説，AI生成的眼神差點意思；還有網友説，不像打網球的，像牛郎……
龍馬、手塚、不二前輩「變真人」後型成咁 點圖放大睇睇AI繪圖有幾強：
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不得不説，如果真人版演員長這樣，那我一定連夜買票！
你覺得未來影視劇演員會被AI取代嗎？
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