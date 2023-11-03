行業禁忌｜原來台灣律師去差館「唔可以食三寶飯」？原因竟然係咁

各行各業都有一些小迷信，像消防員上班時會避免吃鳳梨和芒果，因為消防工作是和時間賽跑搶救人命，一定不能「旺」也不能「忙」，一旦消防員很忙就意味著民眾可能出大事。



一名台灣女律師也分享關於當地圈內的一項潛規則，就是會避免吃「三寶飯」。

她曾經在警局做筆錄吃了三寶飯，還發文分享美食照大讚「某某派出所吃很好」，結果引來同行律師關切，一問才知道背後原因。

點圖放大看看女律師親解不能吃三寶飯的原因：

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律師陳宇安在抖音帳號「巴毛律師」上分享一個律師界才知道的潛規則，當時她剛執業沒多久，就去警察局陪當事人偵訊。

到了吃飯時間，警察幫她訂了三寶飯，便當菜色相當豐盛，還從警察那裡分享了一條香腸，有雞、有鴨和香腸，不禁讓人看了口水直流。

巴毛律師也很高興地拍照，並在臉書發文大讚「某某派出所吃很好」。

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結果該則貼文發布沒多久，竟然引來同行關切，對方劈頭就問「妳當事人沒事吧？」，這令她相當疑惑，對方才解釋「妳說（便當）裡面有雞有鴨還有香腸哎，所以就是羈押又延長的意思」。

巴毛律師頓時恍然大悟，原來雞、鴨的諧音就是羈、押，然後香腸的台語又是「鹽腸」，聽起來就像「延長」，難怪律師上班會盡量避免吃這三種食物。

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巴毛律師也表示，有網友看到影片肯定會揶揄說「原來你們律師不是靠實力，都是靠這些運氣哦」，她則反擊解釋，人在世上有哪一件事情沒有運氣成分，執業律師們當然有訴訟的實力，只是如果行業有一些需要避諱的規則，還是會盡量避免。

影片曝光後引發熱烈討論，許多網友留言，「哇，是諧音梗耶」、「這個如果去律見，老前輩或會客菜業者就會跟你說了」、「感覺跟工程師都會在機台放乖乖（台灣零食品牌）的道理一樣」、「就像是理工大樓儀器上的綠乖乖，還有診所裡不能出現的芒果跟鳳梨酥」。

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