大劉劉鑾雄記者會│file藏文章指輸200億「哭暈廁所」　來源竟是…

【大劉／劉鑾雄／記者會／甘比／呂麗君／陳凱韻／恒大／華置】人稱「大劉」的華人置業（0127）前主席劉鑾雄，今日下午3時30分舉行記者會，就近日網絡上的文章作出回應，而記者會場的枱面上放了文件夾，內藏一些網絡文章影印本，其中放最上的文章標題是「哭暈廁所：香港富豪被許家印坑掉了2百億，好朋友就不坑你嗎？」，《香港01》記者翻查資料，相關文章最早於10月3日由《網易》的「公眾號」發出，相關文章並非正式的新聞報道，部份相片有香港傳媒的「水印」，另一些沒有列明出處，而文章內容沒列明消息來源，而「博主」的頭像多是網紅樣或風景照，即屬典型博流量的「農場文章」。



大劉劉鑾雄在記者會上準備了一些文件，包括網絡文章影印本。（黃文琪攝）

近日內地曾出現多條講述「大劉改遺囑」，「甘比被踢出局」、「大劉身家全給兒子」等文章，大都是出自《網易》的「公眾號」，用字更是相當進取，除了「哭暈廁所」，還用上「天降財神」、「驚爆」、「劉鑾雄宣布」等字眼，但經網上搜尋，就能發現大劉從未有作出「宣布」，文章亦沒有引述可靠消息來源，甚至在「戴頭盔」式表示「這則傳聞可信度不高，因為大劉早就將股份過戶給幾個子女，沒多少遺產了」，變相自打嘴巴。

大劉劉鑾雄在記者會上準備了一些文件，包括網絡文章影印本。（黃文琪攝）

其實同類誇張失實的文章在各大網絡平台的「公眾號」和短片網站都屢見不鮮，不時有人作消息博取流量，例如不時會有人爆出「成龍死訊」、「李嘉誠秘聞」等等，曾為李澤楷誕子的女星梁洛施早前被指與歌手王傑傳婚訊，也迫得梁洛施的經理人澄清「Isabella 還是單身」。

總括來說，如果網上消息源頭是來自沒有認證的「公眾號」、「農場網站」或一些視頻博主，而具公信力的媒體沒有相關報道，就要小心是假新聞，有人造謠博流量。