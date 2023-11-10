大劉劉鑾雄開記招│網民最關注3點　點賺200億?　讚佢啱做Youtuber

【大劉／劉鑾雄／記者會／甘比／呂麗君／陳凱韻／恒大／華置】城中富商劉鑾雄（大劉）今午（10日）3點30分召開記招，回應網上五大傳聞，包括投資恒大虧損、甘比投資失利及遺囑風波等。劉鑾雄在記者會上批評有「賤人」請來打手在網上造謠，事件引起網民關注，不少人直指小紅書及網易上充斥關於大劉的「流量故事」，笑言「佢都幾mon住啲content farm」，認為明眼人一定看出可疑。另外，甘比為大劉投資藝術品賺到200億元亦令網民嘖嘖稱奇，「乜野藝術品賺200億，CXS」，笑指大劉每次開記招的轟動程度和特首有得揮，笑言「最好大劉做Youtuber」。



大劉劉鑾雄在記者會上準備了一些文件，包括網絡文章影印本。（黃文琪攝）

劉鑾雄今午在記者會開始不久就稱「後悔幫咗個賤人，應該由佢破產」，聽聞對方請「打手」在網上造謠，還找來傳媒前總編輯率領打手。他指「新聞話我就嚟死」及換腎之說，「都係呢個人作出嚟，都有網絡打手，我check晒出嚟，雖然我唔識用電話，但我有錢」。

他續指甘比投資「從來冇損失」，如果有都只是他自己造成，反大爆甘比投資藝術品為他賺了200億元，「蝕幾多、賺幾多唔重要，你睇，有冇人追我孖展？」。現場有記者問事件是否和「呂小姐」有關，大劉強調「我冇講邊個」，認為繼續叫「賤人」就可以。

網民好奇投訴藝術品可以賺到200億元，「仲多過間公司市值」。（廖雁雄攝)

劉鑾雄記招開始前網民已議論紛紛，笑稱一定多「花生」，「花生期貨又升」，早有網民猜測與呂麗君有關，又指每次大劉記招的轟動程度都媲美特首，「最好大劉做Youtuber，日日上網吹水，大家開心」、「大劉發火非同小可」。

綜合網民最關注的三點，包括「賤人」的真正身份、甘比賺200億及網傳內容的出處。有網民猜測他口中的「賤人」是呂麗君，因大劉提到「賤人」曾投資晉環單位，據報道呂麗君2021年亦曾斥逾1.4億元買入4伙黃竹坑站晉環單位，認為「講緊邊個好明顯喎」。

網民又好奇甘比投資什麼藝術品賺到200億，「乜野藝術品賺200億，CXS」、「咩嘢藝術品可以賺200億，仲多過間公司市值」。有人笑言富豪賺錢方式非常人可明白，其實大劉早於80年代就收藏藝術品，「佢係世界top嘅收藏家之一，賺好X多」、「大劉淨係紅酒存貨都接近百億啦」，認為大劉兩夫婦一定有獨到眼光。

另有網民提到，近日小紅書及網易上都流傳很多大劉相關內容，「成個小紅書日日話甘比蝕咗佢200億，改遺囑俾晒個仔」，網民認為明眼人一看就知是流量故事，「小紅書啲大陸人為流量，乜都寫得出」、「一個小紅書都搞到大劉咁」、「只要大家click入去就有流量，嗰啲媒體作者為賺錢」。事實上有關內容其實是出自「內容營銷號」，「大陸營銷號班水軍係可以畀錢買黑稿，佢有錢要查唔難」。

（綜合）